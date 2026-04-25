Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Trump zrušil cestu svojich vyslancov do Pakistanu

Americký prezident Donald Trump počúva v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 18. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 25. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pakistanu. Z Islamabadu už skôr odcestoval iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Môžu nám zavolať kedykoľvek budú chcieť, ale vy už neabsolvujete ďalšie 18-hodinové lety, aby ste tam len tak sedeli a rozprávali sa o ničom,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News to, čo podľa svojich slov tlmočil svojim vyjednávačom, ktorí sa práve chystali odísť do Islamabadu.

Neskôr v príspevku na sieti Truth Social napísal, že v rámci vedenia Iránu panujú „obrovské vnútorné spory a zmätok“. „Nikto nevie, kto tam vládne, ani oni sami,“ tvrdil a dodal, že ak chcú Iránci rokovať, stačí, aby zatelefonovali.

Spojené štáty majú podľa Trumpa v rukách všetky tromfy a cestu zrušil pre postoj Iránu v rokovaniach, citoval z ďalšieho telefonátu so šéfom Bieleho domu novinár portálu Axios Barak Ravid. Napriek tomu sa americký prezident podľa neho vojnu s Iránom obnoviť aspoň zatiaľ nechystá.

Krátko predtým médiá a svetové agentúry informovali, že Arákčí odcestoval z Pakistanu po rokovaniach s tamojšími predstaviteľmi a pokračuje vo svojej diplomatickej ceste so zástavkami v Ománe a Rusku. Do Pakistanu by sa vraj mohol vrátiť, aby sa s americkými vyslancami stretol začiatkom budúceho týždňa.

Biely dom v piatok oznámil, že Trump vyšle Witkoffa a Kushnera do Pakistanu na schôdzku s Arákčím. Iránske štátne médiá však uviedli, že priame rokovania americkej a iránskej delegácie v Islamabade nie sú na programe.
