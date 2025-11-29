< sekcia Zahraničie
Trump zrušil dokumenty podpísané Bidenovým automatickým perom
Agentúra AFP dodala, že Trump sa tak uchýlil k právne spornému kroku v rámci eskalujúcich útokov na svojho predchodcu.
Autor TASR
Washington, 28. novembra 2025 (TASR) – Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že všetky dokumenty podpísané jeho predchodcom Joe Bidenom pomocou automatického pera (tzv. Autopen) sú „zrušené“. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej správu prevzala TASR.
„Akýkoľvek dokument podpísaný ospalým Joeom Bidenom pomocou automatického pera – čo bolo približne 92 percent z nich – sa týmto ruší a ďalej neplatí,“ uviedol Trump na sociálnych sieťach.
„Týmto ruším všetky výkonné nariadenia a čokoľvek ďalšie, čo nebolo priamo podpísané skorumpovaným Joeom Bidenom, pretože osoby, ktoré obsluhovali Autopen, tak robili nezákonne,“ dodal.
