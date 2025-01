Trump zrušil ochranku bývalému vládnemu poradcovi pre covid

Washington 24. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že zrušil pridelenie ochranky bývalému vládnemu poradcovi pre pandémiu ochorenia COVID-19 Anthonymu Faucimu, ktorému sa vyhrážali smrťou za jeho postup pri riešení pandémie. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice NBC News.



"Ak niekto pracoval pre vládu, nemôže mať do konca života ochranku," vyhlásil Trump.



Americký prezident tento týždeň zrušil ochranku aj svojmu bývalému poradcovi pre národnú bezpečnosť Johnovi Boltonovi. Denník The New York Times podľa AFP informoval, že Trump zrušil pridelenie ochranky aj svojmu bývalému ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi a jeho poradcovi Brianovi Hookovi.



Na novinársku otázku, či by cítil zodpovednosť v prípade, že by sa Faucimu alebo Boltonovi niečo stalo, Trump odpovedal "nie".



"Každý z nich si zarobil veľa peňazí. Môžu si najať vlastnú ochranku," dodal americký prezident a ponúkol sa, že im poskytne kontakty na "veľmi dobrých ochrankárov".



Trump podľa denníka The New York Times zrušil Faucimu ochranku ešte vo štvrtok. Fauci si následne najal vlastnú ochranku.



Bývalý prezident Joe Biden v pondelok, v posledný deň vo funkcii, udelil preventívnu milosť viacerých osobám, medzi ktorými bol aj Fauci.



Bolton, na ktorého v roku 2022 údajne plánoval Irán atentát, sa po odchode z Bieleho domu stal jedným z Trumpových najvýraznejších kritikov, píše AFP. Americké ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo odmenu 20 miliónov dolárov za informácie vedúce k zadržaniu osoby zodpovednej za údajný plánovaný útok s cieľom zabiť Boltona.