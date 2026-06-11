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Trump zrušil plánované údery na Irán a naznačil možnú dohodu
V príspevku na platforme Truth Social Trump spresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany.
Autor TASR,aktualizované
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Washington 11. júna (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump podľa svojich slov zrušil útoky voči Iránu naplánované na štvrtok. Ako dôvod uviedol dosiahnutie pokroku na rokovaniach.
V príspevku na platforme Truth Social Trump spresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany. Čas a miesto podpisu tejto dohody podľa neho oznámia v krátkom čase, píše TASR.
Trump vysvetlil, že útoky a plánované bombardovanie Iránu zrušil „na základe skutočnosti, že rokovania s Iránskou islamskou republikou boli postúpené najvyššiemu vedeniu Iránu, ktoré ich schválilo“.
Konečné body dohody podľa neho odobrili všetky zúčastnené strany vrátane Spojených štátov, Izraela, Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Turecka a ďalších.
„Námorná blokáda ostane v plnej platnosti a účinnosti až do finalizácie tejto dohody,“ dodal Trump s odkazom na americkú námornú blokádu iránskych prístavov.
Televízna stanica CNN konštatuje, že Trump už niekoľkokrát predtým naznačil, že dohoda s Iránom je blízko, ale toto jeho tvrdenie sa neskôr ukázalo ako nepravdivé.
Irán však tento týždeň prostredníctvom sprostredkovateľov z Kataru odovzdal USA svoj najnovší návrh dohody na ukončenie vojny, tvrdí osoba oboznámená so situáciou. Katarská delegácia tento týždeň o tejto dohode rokovala v Teheráne.
Šéf Bieleho domu niekoľko hodín pred spomínaným príspevkom varoval, že Spojené štáty vo štvrtok večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. Zároveň uviedol, že USA v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“ prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chárk a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú kontrolu nad iránskym ropným a plynovým sektorom.
V príspevku na platforme Truth Social Trump spresnil, že rokovania a konečné body dohody s Iránom po obsahovej a detailnej stránke schválili všetky zúčastnené strany. Čas a miesto podpisu tejto dohody podľa neho oznámia v krátkom čase, píše TASR.
Trump vysvetlil, že útoky a plánované bombardovanie Iránu zrušil „na základe skutočnosti, že rokovania s Iránskou islamskou republikou boli postúpené najvyššiemu vedeniu Iránu, ktoré ich schválilo“.
Konečné body dohody podľa neho odobrili všetky zúčastnené strany vrátane Spojených štátov, Izraela, Bahrajnu, Egypta, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Pakistanu, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Turecka a ďalších.
„Námorná blokáda ostane v plnej platnosti a účinnosti až do finalizácie tejto dohody,“ dodal Trump s odkazom na americkú námornú blokádu iránskych prístavov.
Televízna stanica CNN konštatuje, že Trump už niekoľkokrát predtým naznačil, že dohoda s Iránom je blízko, ale toto jeho tvrdenie sa neskôr ukázalo ako nepravdivé.
Irán však tento týždeň prostredníctvom sprostredkovateľov z Kataru odovzdal USA svoj najnovší návrh dohody na ukončenie vojny, tvrdí osoba oboznámená so situáciou. Katarská delegácia tento týždeň o tejto dohode rokovala v Teheráne.
Šéf Bieleho domu niekoľko hodín pred spomínaným príspevkom varoval, že Spojené štáty vo štvrtok večer „veľmi tvrdo“ zasiahnu islamskú republiku. Zároveň uviedol, že USA v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“ prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chárk a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú kontrolu nad iránskym ropným a plynovým sektorom.