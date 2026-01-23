< sekcia Zahraničie
Trump zrušil pozvanie kanadského premiéra Carneyho do Rady mieru
Carney v utorok vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose a vo svojom prejave vyhlásil, že systém globálneho riadenia pod vedením USA prechádza „rozpadom“.
Autor TASR
Washington 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok stiahol pozvánku pre kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa pridal k jeho novovytvorenej „Rade mieru“. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prosím, nech tento list slúži ako potvrdenie, že Rada mieru stiahne svoje pozvanie týkajúce sa vstupu Kanady,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Carney tento týždeň upútal medzinárodnú pozornosť výrokmi o „rozpade“ v globálnom poriadku vedenom USA. Jeho vláda tiež vyhlásila, že by sa jej neoplatilo pripojiť sa k Trumpovmu samozvanému orgánu na ukončenie globálnych konfliktov.
Carney v utorok vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose a vo svojom prejave vyhlásil, že systém globálneho riadenia pod vedením USA prechádza „rozpadom“. Trumpa pritom konkrétne nemenoval.
Podľa názoru kanadského premiéra mocnosti strednej veľkosti, akou je aj Kanada, ktoré prosperovali v ére „americkej hegemónie“, si musia uvedomiť, že nastala nová realita a že „poslušnosť“ ich neochráni pred agresivitou veľmocí.
Kanada podľa Carneyho tiež dôrazne nesúhlasí s akýmikoľvek americkými clami kvôli Trumpovmu cieľu prevziať Grónsko, ktoré je autonómnym územím patriacim Dánsku.
