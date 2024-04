Trump zrušil prvý predvolebný míting od začiatku súdu pre zlé počasie

Wilmington 21. apríla (TASR) - Americký republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump zrušil v sobotu večer pre nepriaznivé počasie svoj prvý predvolebný míting od začiatku súdneho pojednávania v New Yorku, kde vystupuje v procesnom postavení obžalovaného. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



"Chceme predovšetkým zaistiť, že všetci budú v bezpečí a tak nás poprosili, aby sme požiadali ľudí nech sa odídu skryť niekam pod strechu," Trump oznámil svojim priaznivcom, ktorí sa zhromaždili pod otvoreným nebom v meste Wilmington v štáte Severná Karolína. Prihovoril sa im 30 minút pred svojim naplánovaným vystúpením cez telefón. Nebo bolo zatiahnuté hustými tmavými mrakmi.



"Vyzerá to, že budú nejaké hromy, blesky, ide riadna búrka. Ak dovolíte, myslím, že to budeme musieť preložiť. Som veľmi smutný," dodal bývalý americký prezident.