Trump zrušil tlačovú konferenciu naplánovanú na 6. januára

Washington 5. januára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump zrušil tlačovú konferenciu, ktorú plánoval na Floride usporiadať 6. januára, na prvé výročie násilného vtrhnutia svojich stúpencov do budovy Kapitolu vo Washingtone. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AP.



Trump vo vyhlásení uviedol, že namiesto toho bude diskutovať o svojich sťažnostiach na zhromaždení, ktoré plánuje zorganizovať v americkom štáte Arizona koncom januára.



Trump v decembri avizoval, že na podujatí sa vyjadrí k americkým prezidentským voľbám z novembra 2020, pričom zopakoval svoje falošné tvrdenie, že v súboji o Biely dom porazil demokratického rivala Joea Bidena.



Takisto sa očakávalo, že exprezident na tlačovej konferencii vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago skritizuje kongresový výbor, ktorý vyšetruje udalosti zo 6. januára 2021.



Násilný dav Trumpových stúpencov v ten deň vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť.



Trump, ktorý vo voľbách v roku 2020 prehral s Bidenom o viac ako sedem miliónov hlasov, v uplynulých mesiacoch naznačuje, že by sa v roku 2024 mohol opäť uchádzať o republikánsku prezidentskú nomináciu.