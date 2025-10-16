< sekcia Zahraničie
Trump zvažuje možnosť útokov na venezuelské drogové kartely na pevnine
Americký prezident však odmietol potvrdiť správu denníka New York Times, že tajne poveril Ústrednú spravodajskú službu (CIA) vykonať tajnú akciu proti vláde prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Washington 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že zvažuje možnosť zaútočiť na venezuelské kartely na pevnine. Oznámil to po sérii smrtiacich útokov v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely, ktoré zasiahli plavidlá podozrivé z pašovania drog. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Určite sa teraz zameriavame na pevninu, pretože more máme veľmi dobre pod kontrolou,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho opýtali, či zvažuje aj útoky na pevnine.
Americký prezident však odmietol potvrdiť správu denníka New York Times, že tajne poveril Ústrednú spravodajskú službu (CIA) vykonať tajnú akciu proti vláde prezidenta Nicolása Madura. Na otázku, či dal americkej CIA právomoc „odstrániť“ Madura, reagoval slovami: „To je pre mňa smiešna otázka. Vlastne nie je smiešna, ale nebolo by smiešne, keby som na ňu odpovedal?“
Trump deň predtým informoval, že pri utorkovom útoku na malé plavidlo, ktoré údajne prevážalo drogy z Venezuely, zahynulo šesť „narkoteroristov“. Pri podobných útokoch doteraz zahynulo najmenej 27 ľudí.
Spojené štáty po prvom útoku z 2. septembra vyslali do Karibiku aj vojnové lode. Venezuelský prezident Nicolás Maduro uviedol svoju krajinu do stavu pohotovosti a obvinil Trumpa, že ho chce zvrhnúť.
Konanie Trumpovej vlády vyvolalo nespokojnosť aj v radoch republikánov a demokratov v Kongrese, ktorí žiadajú Biely dom, aby poskytol viac informácií o tom, na akom právnom základe proti pašerákom drog koná. Demokrati tvrdia, že tieto útoky porušujú americké i medzinárodné právo.
Senát minulý týždeň neúspešne hlasoval o rezolúcii, ktorá by Trumpovej administratíve zakazovala vykonávať útoky, pokiaľ ich Kongres výslovne neschváli.
