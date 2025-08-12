< sekcia Zahraničie
Trump zvažuje povolenie žaloby proti šéfovi Fedu
Powellovo funkčné obdobie na čele americkej centrálnej banky sa končí až v máji 2026.
Autor TASR
Washington 12. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že „zvažuje povolenie rozsiahlej žaloby“ proti šéfovi centrálnej banky Fed v súvislosti s rekonštrukciou budov banky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Trump zároveň obnovil tlak na Jeroma Powella, šéfa Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, aby znížil kľúčové úrokové sadzby. „Škoda, ktorú spôsobil tým, že vždy konal príliš neskoro, je nevyčísliteľná,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že zvažuje povolenie žaloby zameranej na Powellov dohľad nad rekonštrukciou budov Fedu, ale neposkytol viac podrobností.
Trump minulý mesiac naznačil, že pri projekte rekonštrukcie v ústredí Fedu došlo k prekročeniu nákladov, čo by mohlo viesť k odvolaniu Powella. Zatiaľ čo americký prezident tvrdí, že cena prestavby bola 3,1 miliardy USD (2,67 miliardy eur), čo v utorok zopakoval vo svojom príspevku na sociálnych sieťach, Powell ho už v minulosti opravil. Náklady boli podľa neho stanovené na 2,5 miliardy USD. Trumpovo vyššie číslo zahŕňa práce na inej budove, o ktorej Powell tvrdí, že bola dokončená už predtým.
Prezident Trump tento rok opakovane kritizoval Powella za rozhodnutia Fedu držať úrokové sadzby stabilné od ich posledného zníženia vlani v decembri. Americká centrálna banka je opatrná, sleduje vplyv Trumpových rozsiahlych ciel na najväčšiu ekonomiku sveta. Čaká tak na správny moment na ďalšie zníženie sadzieb, keďže trvá určitý čas, kým sa clá prejavia v spotrebiteľských cenách.
Stále nie je jasné, či Trumpove najnovšie clá budú mať jednorazový alebo dlhodobý vplyv na infláciu. Prezident však pravidelne poukazuje na priaznivé údaje a nalieha na zníženie sadzieb s cieľom posilniť ekonomiku.
Krátko po zverejnení najnovších údajov v utorok, ktoré ukazujú, že miera inflácie zostala v júli nezmenená na úrovni 2,7 % Trump na sociálnych sieťach napísal, že Powell „teraz musí znížiť sadzbu“.
Powellovo funkčné obdobie na čele americkej centrálnej banky sa končí až v máji 2026.
(1 EUR = 1,1606 USD)
