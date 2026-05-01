Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 1. máj 2026
< sekcia Zahraničie

Trump zvažuje stiahnutie vojakov aj z Talianska a Španielska

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

K decembru 2025 mali Spojené štáty na svojich základniach v Európe trvalo umiestnených viac než 68.000 vojakov v aktívnej službe.

Autor TASR
Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pripustil, že by pravdepodobne zvážil stiahnutie amerických vojakov aj z Talianska a Španielska, ktoré kritizoval za ich postoj k vojne s Iránom. Deň predtým pritom oznámil, že USA zvažujú zníženie počtu vojakov v Nemecku a že v tejto veci padne rozhodnutie už čoskoro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump na otázku, či by zvážil aj stiahnutie vojakov zo Španielska a Talianska, odpovedal, že je to „pravdepodobné“. „Pozrite, prečo by som to neurobil? Taliansko nám nijako nepomohlo a Španielsko bolo hrozné, absolútne hrozné,“ uviedol o dvoch krajinách, ktoré boli tiež kritické voči vojne s Iránom.

Šéf Bieleho domu už v marci pohrozil uvalením obchodného embarga na Španielsko po tom, čo Madrid odmietol povoliť americkým vojenským lietadlám prelietavať nad svojím územím alebo využívať španielske vojenské základne na operácie súvisiace s útokmi na Irán.

K decembru 2025 mali Spojené štáty na svojich základniach v Európe trvalo umiestnených viac než 68.000 vojakov v aktívnej službe, vyplýva podľa Reuters z údajov ministerstva obrany USA. Viac ako polovica z nich je dislokovaná v Nemecku.

Neochota spojencov v NATO zapojiť sa do vojnového konfliktu, ktorý na prelome februára a marca zachvátil Blízky východ, je opakovane terčom ostrej kritiky Trumpa. Z tohto dôvodu nedávno dokonca povedal, že zvažuje vystúpenie USA z NATO.
.

Neprehliadnite

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie