Trump zvažuje stiahnutie vojakov aj z Talianska a Španielska
K decembru 2025 mali Spojené štáty na svojich základniach v Európe trvalo umiestnených viac než 68.000 vojakov v aktívnej službe.
Autor TASR
Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pripustil, že by pravdepodobne zvážil stiahnutie amerických vojakov aj z Talianska a Španielska, ktoré kritizoval za ich postoj k vojne s Iránom. Deň predtým pritom oznámil, že USA zvažujú zníženie počtu vojakov v Nemecku a že v tejto veci padne rozhodnutie už čoskoro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump na otázku, či by zvážil aj stiahnutie vojakov zo Španielska a Talianska, odpovedal, že je to „pravdepodobné“. „Pozrite, prečo by som to neurobil? Taliansko nám nijako nepomohlo a Španielsko bolo hrozné, absolútne hrozné,“ uviedol o dvoch krajinách, ktoré boli tiež kritické voči vojne s Iránom.
Šéf Bieleho domu už v marci pohrozil uvalením obchodného embarga na Španielsko po tom, čo Madrid odmietol povoliť americkým vojenským lietadlám prelietavať nad svojím územím alebo využívať španielske vojenské základne na operácie súvisiace s útokmi na Irán.
K decembru 2025 mali Spojené štáty na svojich základniach v Európe trvalo umiestnených viac než 68.000 vojakov v aktívnej službe, vyplýva podľa Reuters z údajov ministerstva obrany USA. Viac ako polovica z nich je dislokovaná v Nemecku.
Neochota spojencov v NATO zapojiť sa do vojnového konfliktu, ktorý na prelome februára a marca zachvátil Blízky východ, je opakovane terčom ostrej kritiky Trumpa. Z tohto dôvodu nedávno dokonca povedal, že zvažuje vystúpenie USA z NATO.
Trump na otázku, či by zvážil aj stiahnutie vojakov zo Španielska a Talianska, odpovedal, že je to „pravdepodobné“. „Pozrite, prečo by som to neurobil? Taliansko nám nijako nepomohlo a Španielsko bolo hrozné, absolútne hrozné,“ uviedol o dvoch krajinách, ktoré boli tiež kritické voči vojne s Iránom.
Šéf Bieleho domu už v marci pohrozil uvalením obchodného embarga na Španielsko po tom, čo Madrid odmietol povoliť americkým vojenským lietadlám prelietavať nad svojím územím alebo využívať španielske vojenské základne na operácie súvisiace s útokmi na Irán.
K decembru 2025 mali Spojené štáty na svojich základniach v Európe trvalo umiestnených viac než 68.000 vojakov v aktívnej službe, vyplýva podľa Reuters z údajov ministerstva obrany USA. Viac ako polovica z nich je dislokovaná v Nemecku.
Neochota spojencov v NATO zapojiť sa do vojnového konfliktu, ktorý na prelome februára a marca zachvátil Blízky východ, je opakovane terčom ostrej kritiky Trumpa. Z tohto dôvodu nedávno dokonca povedal, že zvažuje vystúpenie USA z NATO.