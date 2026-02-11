< sekcia Zahraničie
Trump zvažuje vyslať druhú loď pre prípad neúspechu rokovaní s Iránom
Spojené štáty a Irán vedú od minulého piatka opätovne rozhovory zamerané na jadrový program Teheránu, ktoré prerušili po 12-dňovej izraelsko-iránskej vojne z vlaňajšieho júna.
Autor TASR
Washington 10. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje vyslanie druhej lietadlovej lode na Blízky východ v rámci príprav na vojenský zásah proti Iránu, ak nebudú rokovania s Teheránom úspešné. Uviedol to v utorok pre spravodajský server Axios, informuje TASR.
„Buď sa dohodneme, alebo budeme musieť urobiť niečo veľmi tvrdé ako naposledy,“ povedal šéf Bieleho domu pre Axios. Podľa vlastných slov očakáva, že druhé kolo americko-iránskych rokovaní sa uskutoční budúci týždeň. Diplomatické snahy vníma Trump optimisticky a tvrdí, že Irán chce dosiahnuť dohodu a pristupuje k rokovaniam vážnejšie v dôsledku vojenskej hrozby.
Americký predstaviteľ podľa servera potvrdil diskusie o vyslaní druhej útočnej skupiny lietadlovej lode do regiónu, kam už USA poslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln so stíhačkami, raketami Tomahawk a viacerými sprievodnými plavidlami. Spojené štáty mali na Blízkom východe dve lietadlové lode počas väčšiny trvania vojny v Pásme Gazy, pripomenul Axios.
Teherán verejne zdôrazňuje, že nebude rokovať o iných otázkach, ako je jeho nukleárny program, a že sa nevzdá svojho práva na obohacovanie uránu. Trump však tvrdí, že dohoda by mala riešiť aj iránske zásoby balistických striel. „Môžeme dosiahnuť skvelú dohodu s Iránom,“ vyhlásil.
