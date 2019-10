Trump zvažuje zverejniť video zo smrti vodcu IS

Washington 28. októbra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v pondelok oznámil, že by mohol zverejniť časť videozáznamu zachytávajúceho operáciu amerických špeciálnych síl, pri ktorej zahynul vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakr Baghdádí. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Mohli by sme zobrať časť videozáznamu a zverejniť ju," povedal Trump pred odchodom na konferenciu Medzinárodného združenia policajných šéfov (IACP) v americkom Chicagu, kde má mať príhovor.



Šéf Bieleho domu neskôr v Chicagu uviedol, že Baghdádí bol "chorý a zvrátený muž", pričom dodal, že vodca IS je "definitívne mŕtvy a nezomrel hrdinsky".



Baghdádí zahynul počas nedeľňajšej operácie amerických síl na severozápade Sýrie. Podľa Trumpa odpálil na sebe samovražednú vestu počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.



Americký prezident prirovnal ešte v nedeľu sledovanie operácie pri ktorej Baghdádí zahynul, k "pozeraniu filmu" a povedal, že zábery by mali byť zverejnené, aby stúpenci IS videli, ako zomrel ich líder.



Agentúra AFP medzitým s odvolaním sa na anonymný zdroj z prostredia americkej administratívy informovala o tom, že zástupcovia viac ako 30 krajín, ktoré sú členmi koalície bojujúcej proti IS, sa 14. novembra stretnú vo Washingtone.



Cieľom stretnutia má byť podľa tohto zdroja "prediskutovanie ďalších krokov s cieľom posilniť prítomnosť koalície na severovýchode Sýrie". Za zvolanie núdzového stretnutia krajín koalície proti IS sa pôvodne vyslovil šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian po tom, ako Trump ešte na začiatku mesiaca oznámil, že Spojené štáty stiahnu z daného regiónu svoje sily.