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Trump zverejnil mapu, ktorá zobrazuje Hormuzský prieliv ako územie USA
Prezident USA v posledných dňoch opakovane naznačil, že by si Spojené štáty mohli nárokovať suverenitu nad prielivom, ktorý je kľúčový pre globálny obchod s ropou.
Autor TASR
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Washington/Teherán 18. augusta (TASR) — Americký prezident Donald Trump zverejnil v utorok na svojej platforme Truth Social bez ďalšieho komentára mapu, na ktorej je strategicky dôležitý Hormuzský prieliv označený za „NOVÉ územie USA“. Irán to v reakcii nazval „bludom“, ktorý bude čoskoro napravený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zverejnenie mapy vyvolalo reakciu námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí pre právne a medzinárodné záležitosti Kázema Gharíbabádího, ktorý ju označil za „blud“ a varoval, že Irán tento blud buď sám napraví, alebo „napraví Trumpa“.
Prezident USA v posledných dňoch opakovane naznačil, že by si Spojené štáty mohli nárokovať suverenitu nad prielivom, ktorý je kľúčový pre globálny obchod s ropou.
Prvýkrát nastolil túto myšlienku v piatok, keď žoviálnym tónom na mítingu v štáte New York povedal, že Hormuzský prieliv čoskoro vyhlási za územie USA. Vrátil sa k nej v pondelok, keď novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že tento nápad sa mu páči.
Po 28. februári, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán, je Hormuzský prieliv fakticky zablokovaný. Irán tvrdí, že ho znovu otvorí až po splnení viacerých požiadaviek, vrátane zrušenia sankcií, odblokovania majetku a uhradenia vojnových škôd.
Nie je to prvýkrát, čo Trump pri problémoch v zahraničnej politike pohrozil anexiou cudzieho územia. Od svojho návratu k moci v januári 2025 sa vyhrážal, že z Kanady urobí 51. štát USA, obsadí Grónsko a dokonca naznačil prevzatie kontroly nad Pásmom Gazy. Žiadnu z týchto hrozieb však nesplnil.
Zverejnenie mapy vyvolalo reakciu námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí pre právne a medzinárodné záležitosti Kázema Gharíbabádího, ktorý ju označil za „blud“ a varoval, že Irán tento blud buď sám napraví, alebo „napraví Trumpa“.
Prezident USA v posledných dňoch opakovane naznačil, že by si Spojené štáty mohli nárokovať suverenitu nad prielivom, ktorý je kľúčový pre globálny obchod s ropou.
Prvýkrát nastolil túto myšlienku v piatok, keď žoviálnym tónom na mítingu v štáte New York povedal, že Hormuzský prieliv čoskoro vyhlási za územie USA. Vrátil sa k nej v pondelok, keď novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že tento nápad sa mu páči.
Po 28. februári, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán, je Hormuzský prieliv fakticky zablokovaný. Irán tvrdí, že ho znovu otvorí až po splnení viacerých požiadaviek, vrátane zrušenia sankcií, odblokovania majetku a uhradenia vojnových škôd.
Nie je to prvýkrát, čo Trump pri problémoch v zahraničnej politike pohrozil anexiou cudzieho územia. Od svojho návratu k moci v januári 2025 sa vyhrážal, že z Kanady urobí 51. štát USA, obsadí Grónsko a dokonca naznačil prevzatie kontroly nad Pásmom Gazy. Žiadnu z týchto hrozieb však nesplnil.