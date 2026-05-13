Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Zahraničie

Trump zverejnil príspevok znázorňujúci Venezuelu ako 51. štát USA

.
Prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump zverejnil tento provokatívny príspevok deň po tom, ako dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že jej krajina „nikdy“ neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA.

Autor TASR
Washington 13. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok zverejnil na svojej platforme Truth Social obrázok mapy, na ktorej je Venezuela znázornená ako súčasť Spojených štátov s nápisom „51. štát“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Trump zverejnil tento provokatívny príspevok deň po tom, ako dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila, že jej krajina „nikdy“ neuvažovala o tom, že by sa stala 51. štátom USA.

Reagovala tak na Trumpove slová, ktorý v pondelok v rozhovore pre Fox News uviedol, že premýšľa nad tým, že by sa táto juhoamerická krajina mohla stať novým štátom USA.

Za Rodríguezovej sa vzťahy medzi USA a Venezuelou v posledných mesiacoch zlepšili. Pod tlakom americkej vlády krajina otvorila svoj ropný sektor súkromným spoločnostiam a schválila zahraničné investície do ťažby.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov