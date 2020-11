Trump podľa prognóz zvíťazil na kľúčovej Floride, Biden v Kalifornii

Washington 4. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v utorňajších prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčovom štáte Florida. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News a víťazstvo v tomto štáte následne deklarovala aj Trumpova kampaň.



Ide o významný zisk, pretože ak by na Floride vyhral demokrat Joe Biden, Trump by stratil šancu na opätovné zvolenie, komentovala Fox News.



"Prezident Trump vyhral na Floride," napísala na Twitteri Trumpova volebná kampaň, ktorej vyjadrenie citovala agentúra AFP.



Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 192 ku 114. Na zvolenie je potrebných minimálne 270.



Demokrat Joe Biden podľa prognóz zvíťazí v štáte Illinois, ktorý disponuje 20 hlasmi voliteľov. Informovala o tom v stredu ráno stanica Sky News.



Americké médiá vyhlásili Bidena za víťaza v štáte New Hampshire. V štáte Iowa viedol pri 40 percentách zrátaných hlasov Biden pred Trumpom v pomere 57 ku 41 percent hlasov. Biden podľa prognóz zvíťazí v Kalifornii, Oregone a v štáte Washington.



Donald Trump si naopak na svoje konto pripísal štát Idaho.