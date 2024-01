Trump zvíťazil v primárkach v štáte Iowa

Des Moines 16. januára (TASR) - Americký exprezident Donald Trump v pondelok podľa očakávaní zvíťazil v prvých primárkach Republikánskej strany pred novembrovými prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v štáte Iowa. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov sčítania, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a televízie CNN.



Po sčítaní 95 percent hlasov viedol Trump s viac ako 51 percentami. V ostro sledovanom súboji ďalších dvoch kandidátov skončil guvernér štátu Florida Ron DeSantis (21,2 percenta) pred bývalou veľvyslankyňou pri OSN a exguvernérkou Južnej Karolíny Nikki Haleyovou (19 percent).



Trump sa v reakcii na prognózy amerických médií, ktoré mu pripísali jasné víťazstvo, poďakoval stúpencom a gratuloval konkurentom. "Myslím si, že je čas, aby sa všetci, naša krajina, spojili," povedal. "Chceme sa spojiť, či sú to republikáni alebo demokrati alebo liberáli alebo konzervatívci," dodal.



DeSantis oslavoval druhé miesto a vyhlásil, že jeho kandidatúra predstavuje nádej pre budúcnosť krajiny. Haleyová obrátila pozornosť na budúcotýždňové primárky v štáte New Hampshire, v ktorých chce vyhrať. Kritizovala tiež Trumpa a prezidenta Joea Bidena s tým, že Američania si neželajú, aby sa znova stretli v prezidentských voľbách, pretože krajina potrebuje novú generáciu lídrov.



Na štvrtom mieste skončil podnikateľ Vivek Ramaswamy, ktorý po neuspokojivom výsledku (7,7 percenta) oznámil, že pozastavuje svoju kampaň a v ďalších primárkach podporuje Trumpa.



V Spojených štátoch vyberajú kandidátov v prezidentských voľbách členovia politických strán. Proces primárnych volieb je zložitý a v jednotlivých štátoch prebieha inak.



Republikánska strana začína volebný rok v Iowe, kde sa na rozdiel od väčšiny štátov USA nerozhoduje hlasovaním vo volebných miestnostiach, ale na tzv. volebných schôdzach. Tieto menšie zhromaždenia prebiehajú na rôznych miestach ako školy, kostoly, obecné sály či knižnice.



Republikáni, ktorí sa na nich tento rok zúčastnili, sa museli vyrovnať s mimoriadne mrazivým počasím. Po snehovej víchrici počas víkendu klesli teploty v Iowe aj pod mínus 20 stupňov Celzia a meteorológovia varovali pred životunebezpečnými podmienkami.



Kandidáti republikánov si v Iowe podľa počtu hlasov rozdelia celkovo 40 delegátov nominačného zjazdu strany. Ten sa uskutoční v júli a úspešný nominant na ňom potrebuje najmenej 1215 zo 2429 hlasov delegátov prideľovaných v primárkach.



Samotné voľby prezidenta sa budú konať 5. novembra. Republikánsky nominant sa v nich podľa očakávaní postaví proti Bidenovi, ktorý nemá v Demokratickej strane vážneho vyzývateľa.