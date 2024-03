Trump zvíťazil v republikánskom zhromaždení v Severnej Dakote

Washington 5. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump zvíťazil v pondelňajších predvolebných zhromaždeniach republikánov (tzv. caucus) v americkom štáte Severná Dakota. Bez problémov tam porazil svoju hlavnú rivalku, bývalú veľvyslankyňa USA pri OSN, Nikki Haleyovú a posilnil si pozíciu pred tzv. super utorkom. TASR o tom informuje na základe projekcií televízie NBC aj agentúry Reuters.



Trump získal podľa údajov NBC založených na takmer 100 percent sčítaných hlasov dovedna vyše 84 percent hlasov, vďaka čomu si zabezpečil všetkých 29 delegátov tohto štátu. Tí mu podľa tamojších pravidiel mali pripadnúť v prípade, že získa aspoň 60 percent hlasov, pričom ak by sa tak nestalo, rozrátali by sa pomerne k získaným hlasom medzi všetkých republikánskych kandidátov.



Trump si výhrou ešte viac posilnil svoju pozíciu pred dnešným tzv. super utorkom, v rámci ktorého sa prezidentské primárky a volebné zhromaždenia (caucus) ako republikánov, tak aj demokratov, budú konať v 15 amerických štátoch a jednom zámorskom teritóriu. V hre je približne tretina z celkového počtu delegátov.



Haleyová dosiaľ nad Trumpom dosiaľ zvíťazila len v jediných republikánskych primárkach, a síce tých, ktoré sa v nedeľu konali v americkom hlavnom meste Washington. Vo všetkých ostatných primárkach aj zhromaždeniach ju exprezident poľahky porazil.



Haleyová sa však rozhodla zo súboja neodstúpiť aj napriek sérii porážok vrátane prehry vo svojom domovskom štáte Južná Karolína. Avizovala, že sa priazeň voličov chce uchádzať aspoň do zmieneného super utorka, pričom vyjadrila presvedčenie, že republikáni si napriek doterajšej dominancii Trumpa v kampani zaslúžia voči nemu nejakú alternatívu.



Demokratické primárky sa v Severnej Dakote budú konať 30. marca. Favoritom v boji o nomináciu demokratov do novembrových prezidentských volieb je súčasný prezident Joe Biden, ktorý taktiež bez problémov zdoláva svojich rivalov v straníckych primárkach.