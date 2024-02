Trump zvíťazil v republikánskych primárkach v Južnej Karolíne

Washington 25. februára (TASR) - Bývalý prezident USA Donald Trump v sobotu uspel v primárkach republikánov v americkom štáte Južná Karolína. Svoju súperku Nikki Haleyovú tak porazil v jej domovskom štáte. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Trumpovi sa už podarilo zvíťaziť v prvých štyroch hlavných nominačných zhromaždeniach, čím si podľa AFP vybudoval už pravdepodobne neprekonateľný náskok.



Hoci Haleyová opakovane spochybnila duševnú spôsobilosť 77-ročného bývalého prezidenta a varovala, že ďalšie Trumpovo pôsobenie v Bielom dome by prinieslo "chaos", jej úsilie zjavne len sotva oslabilo jeho pozíciu medzi republikánmi.



Haleyová, bývalá veľvyslankyňa OSN, sa v Južnej Karolíne narodila a v minulosti tam vyhrala dvojo guvernérskych volieb, čím sa stala prvou ženou, ktorá v tomto štáte zastávala úrad guvernéra. Pred primárkami v Južnej Karolíne preto dúfala, že by tam Trumpa mohla poraziť vďaka výhode domáceho prostredia. Napriek doterajším prehrám sa však stále v boji o nomináciu Republikánskej strany nevzdala.



Trump medzičasom vyhral aj predchádzajúce primárky v štátoch Iowa, New Hampshire a Nevada.