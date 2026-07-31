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Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
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Trump zvolal zasadnutie kabinetu v Camp David

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Témou tohto stretnutia bude pravdepodobne vo veľkej miere zahraničná politika.

Autor TASR
Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvolal na piatok stretnutie kabinetu v rezidencii Camp David. Podľa agentúry Reuters sa prezident snaží nájsť riešenie vojny proti Iránu a dosiahnuť zníženie cien benzínu, píše TASR.

Témou tohto stretnutia bude pravdepodobne vo veľkej miere zahraničná politika. Spojené štáty sú už od 28. februára vo vojne s Iránom, pričom prezident spočiatku tvrdil, že tento konflikt potrvá niekoľko týždňov.

Hoci Washington a Teherán v júni podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého sa pozastavili vzájomné boje, USA tento mesiac obnovili údery na Irán a Trump 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive.

Táto vojna spôsobila prudký rast cien benzínu a negatívne sa odrazila na politickej podpore Trumpa. Prieskum agentúry Reuters a spoločnosti Ipsos z tohto týždňa vyplýva, že každý tretí Američan podporuje vojnu v Iráne, čo je najnižšia hodnota zaznamenaná v prieskume od začiatku tohto konfliktu.

Dopad vojny na americkú ekonomiku vyvoláva obavy medzi republikánmi pred novembrovými voľbami, v ktorých sa demokrati budú snažiť získať prelomiť ich kontrolu v Kongrese.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová minulý týždeň povedala, že pôjde o 13. zasadnutie kabinetu v Trumpovom druhom funkčnom období. Podľa jej slov to bude „veľká zábava a niečo nové, čo môžu členovia kabinetu spoločne zažiť“.

Trumpove stretnutia kabinetu zvyknú byť dlhé - viac než hodinové - keďže každý minister podáva správu o činnosti svojho rezortu, čo je podľa Reuters spojené s množstvom chvály na prezidenta.

Zároveň pôjde o Trumpovu tretiu návštevu rezidencie Camp David počas jeho druhého funkčného obdobia. Na rozdiel od predchádzajúcich prezidentov sa Trump vyhýba tejto prezidentskej rezidencii a keď nie je v Bielom dome, preferuje tráviť čas vo svojich golfových kluboch.

Aj po tomto zasadnutí sa šéf Bieleho domu presunie do svojho golfového klubu v New Jersey.
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