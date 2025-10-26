< sekcia Zahraničie
Trumpa a Siho čaká produktívna schôdzka, pôda pre ňu je pripravená
Predstavitelia dvoch najväčších svetových ekonomík vedú užšie rokovania v Malajzii od soboty.
Autor TASR
Washington/Kuala Lumpur 26. októbra (TASR) - Druhý deň obchodných rokovaní medzi Spojenými štátmi a Čínou pripravil pôdu pre možno veľmi produktívne stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-chinga. V nedeľu to podľa agentúry Reuters povedal v Kuala Lumpure americký obchodný zástupca Jamieson Greer, píše TASR.
„Myslím si, že sa blížime k záverečným detailom dohody, ktorú môžu lídri preskúmať a rozhodnúť, či ju chcú spoločne schváliť,“ povedal Greer. Trump a Si sa plánujú stretnúť vo štvrtok v Južnej Kórei, ktorá je poslednou zastávkou prezidenta USA v rámci jeho päťdňovej cesty po krajinách východnej Ázie.
Predstavitelia dvoch najväčších svetových ekonomík vedú užšie rokovania v Malajzii od soboty. Za americkú stranu rokuje okrem Greera aj minister financií Scott Bessent. Podľa amerického obchodného zástupcu sa diskusie dotkli širokej škály tém, jednou z nich bolo možné predĺženie obchodného prímeria s Čínou.
Bessent rokovania so zástupcami Pekingu podľa agentúry AFP opísal ako „konštruktívne, ďalekosiahle a detailné“ a vytvorili podľa neho pôdu na stretnutie lídrov „v pozitívnom rámci“. Upozornil však, že o prípadnom predĺžení obchodného prímeria rozhodne Trump.
Americký prezident v nedeľu ráno pricestoval do Malajzie, kde sa zúčastní na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a bol svedkom podpisu dohody o prímerí medzi Thajskom a Kambodžou, ktorú pomáhal sprostredkovať. Popri summite sa Greer a Bessent stretli s čínskym vicepremiérom na piatom kole osobných rokovaní, v rámci ktorých sa obe strany od mája snažia zmierniť obchodnú vojnu.
„Myslím si, že sa dostávame do bodu, v ktorom by stretnutie lídrov tento týždeň mohlo byť veľmi produktívne,“ povedal Greer s tým, že s čínskymi predstaviteľmi mali dosiaľ pomerne konštruktívne diskusie. Tie sa okrem iného týkali aj vzácnych zemín. Trump v sobotu podľa Reuters naznačil, že je otvorený určitým ústupkom, keď povedal, že vidí „veľkú šancu na uzavretie veľmi komplexnej dohody“.
„Aj oni budú musieť urobiť ústupky. Predpokladám, že aj my. V súčasnosti máme na nich (uvalené) 157-percentné clo. Nemyslím si, že je to pre nich dlhodobo udržateľné, a chcú to znížiť. My od nich zas chceme určité veci,“ povedal novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
