< sekcia Zahraničie
Trumpa a Vancea nepozvali na pohreb Dicka Cheneyho
Cheney zomrel 3. novembra vo veku 84 rokov. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance neboli pozvaní na štvrtkový pohreb bývalého republikánskeho viceprezidenta Dicka Cheneyho. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj z Bieleho domu, píše TASR.
Na obrade sa zúčastnilo viacero popredných predstaviteľov amerického politického života vrátane bývalých prezidentov Joea Bidena a Georgea Busha mladšieho a niekdajších viceprezidentov Kamaly Harrisovej a Mikea Pencea.
Cheney zomrel 3. novembra vo veku 84 rokov. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Je považovaný za architekta takzvanej vojny proti terorizmu a vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére.
Cheney kritizoval Trumpove nepravdivé tvrdenia o jeho víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2020, aj útok jeho priaznivcov na Kapitol 6. januára 2021. Republikánsky bývalý viceprezident dokonca vo voľbách v roku 2024 podporil Trumpovu súperku, demokratku Kamalu Harrisovú.
„Za 248 rokov histórie našej krajiny nebol nikto, kto by predstavoval väčšiu hrozbu pre našu republiku ako Donald Trump,“ vyhlásil Cheney. Súčasný americký prezident po Cheneyho smrti nevyjadril sústrasť rodine zosnulého, urobil to iba jeho viceprezident Vance.
Na obrade sa zúčastnilo viacero popredných predstaviteľov amerického politického života vrátane bývalých prezidentov Joea Bidena a Georgea Busha mladšieho a niekdajších viceprezidentov Kamaly Harrisovej a Mikea Pencea.
Cheney zomrel 3. novembra vo veku 84 rokov. Druhým mužom v americkej vláde bol v období prezidenta Georgea Busha mladšieho. Je považovaný za architekta takzvanej vojny proti terorizmu a vôbec najvplyvnejšieho viceprezidenta Spojených štátov v modernej ére.
Cheney kritizoval Trumpove nepravdivé tvrdenia o jeho víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2020, aj útok jeho priaznivcov na Kapitol 6. januára 2021. Republikánsky bývalý viceprezident dokonca vo voľbách v roku 2024 podporil Trumpovu súperku, demokratku Kamalu Harrisovú.
„Za 248 rokov histórie našej krajiny nebol nikto, kto by predstavoval väčšiu hrozbu pre našu republiku ako Donald Trump,“ vyhlásil Cheney. Súčasný americký prezident po Cheneyho smrti nevyjadril sústrasť rodine zosnulého, urobil to iba jeho viceprezident Vance.