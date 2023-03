Trumpa by mali obžalovať v utorok, republikáni reagujú rozhorčene

Washington 31. marca (TASR) - Obvinenie, ktoré voči americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi vzniesla vo štvrtok Veľká porota v New Yorku odsúdili už mnohí republikáni. Označili ho za politicky motivovaný pokus o zmarenie jeho kandidatúry na post prezidenta vo voľbách v roku 2024. Naopak demokrati tvrdia, že ak Trump porušil zákon, mal by čeliť obvineniam ako každý iný Američan. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Veľká porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním. Trump sa tak stal vôbec prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Podrobnosti tohto obvinenia voči nemu zatiaľ zverejnené neboli.



Trumpa majú oficiálne obžalovať zrejme na budúci utorok (4.4.), informovala jeho právnička Susan Nechelesová. Oboznámi sa vtedy s konkrétnymi obvineniami. Sudca zároveň rozhodne o tom, či má byť vzatý do väzby alebo prepustený na kauciu.



Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevin McCarthy a viacerí ďalší republikáni ostro kritizovali manhattanského prokurátora Alvina Bragga, demokrata, ktorý vyšetrovanie proti Trumpovi viedol.



"Bragg nenapraviteľne uškodil našej krajine v snahe zasahovať do našich prezidentských volieb," povedal McCarthy. "Využil náš nedotknuteľný justičný systém ako zbraň proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi... Americký ľud nebude tolerovať túto nespravodlivosť a Snemovňa reprezentantov bude Alvina Bragga za jeho bezprecedentné zneužitie moci brať na zodpovednosť," dodal.



Floridský guvernér Ron DeSantis, považovaný za Trumpovho hlavného potenciálneho súpera v boji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb v roku 2024, označil obvinenie vznesené voči exprezidentovi za "neamerické". "Zneužívanie právneho systému ako zbrane na presadzovanie politickej agendy stavia celý právny štát na hlavu," povedal.



Trumpov najstarší syn, Donald Trump mladší, označil vznesenie obvinenia za "zneužitie justície ako zbrane (politického boja), a to v tej najhoršej podobe". "Toto je pochybenie prokuratúry v štýle tretieho sveta," povedal Eric Trump, ďalší zo synov amerického exprezidenta.



Iný názor majú demokrati. "Obvinenie bývalého prezidenta je bezprecedentné. Ale rovnako aj nezákonné konanie, do ktorého bol Trump zapojený," uviedol kalifornský demokrat Adam Schiff, demokratický kongresman z Snemovne reprezentantov. Dodal, že zákony musia brať na zodpovednosť aj "bohatých a mocných, ktorí zastávajú vysoké funkcie".



Demokratický newyorský kongresman Dan Goldman, ktorý pôsobil ako hlavný poradca v prvom procese impeachmentu Trumpa, zase uviedol, že "žiadna osoba nie je nad zákonom". Senátor Richard Blumenthal povedal, že justičný systém má povinnosť nasledovať fakty a právo. "Bývalý prezident Trump bude mať rovnaké práva ako každý obvinený v trestnom konaní a justičný systém ho bude považovať za nevinného, kým sa nepreukáže jeho vina," uviedol demokratický člen amerického Senátu.