Trumpa kritizujú za zasahovanie do prípadu Stonea

Washington 12. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump čelil v utorok novým obvineniam zo zneužívania moci po tom, čo ministerstvo spravodlivosti nerešpektovalo vlastných prokurátorov, ktorí žiadali prísny trest sedem až deväť rokov väzenia pre Trumpovho republikánskeho poradcu a blízkeho priateľa Rogera Stonea. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo spravodlivosti navrhlo nový trest - necelú polovicu z trestu pôvodne odporúčaného prokurátormi. Po tomto zvrate v situácii štyria prokurátori, ktorí mali na starosti Stoneov prípad, rezignovali.



Navrhované zmiernenie bolo zrejme reakciou na Trumpov tweet z utorka večera, v ktorom zaútočil na dĺžku trestu odporúčanú prokurátormi.



Stone, ktorého vlani v novembri odsúdili za klamanie Kongresu a za ovplyvňovania svedkov, je dlhoročným Trumpovým spolupracovníkom a patrí do jeho okruhu blízkych ľudí.



"Toto je príšerná a veľmi nespravodlivá situácia. V druhom tábore sa dejú skutočné zločiny, ale páchateľom sa nič nestane. Nemôžeme pripustiť takéto pochybenie vo výkone spravodlivosti!" napísal Trump na Twitteri.



Neskôr Trump poprel, že sa o prípade rozprával s predstaviteľmi ministerstva spravodlivosti, a znovu odsúdil návrh trestu.



"Myslím si, že odporúčanie trestu je absurdné," uviedol novinárom.



Vplyvný predstaviteľ Snemovne reprezentantov Adam Schiff vyhlásil, že Trumpovo očividné zasahovanie je hrozbou pre právny štát.



"Išlo by o nehanebné zneužívanie moci, keby prezident Trump naozaj zasiahol tak, aby cez ministerstvo spravodlivosti zvrátil odporúčania prokurátorov," napísal vo vyhlásení Schiff, ktorý viedol aj vyšetrovanie Trumpa v rámci procesu impeachmentu (ústavnej žaloby proti nemu).



"Takýmto konaním by sa vyslal neklamný signál, že prezident Trump bude chrániť tých, čo klamú Kongresu, len aby zakryl svoje vlastné zneužívanie moci, a minister spravodlivosti (a zároveň generálny prokurátor) sa k nemu v tomto konaní pridá," dodal Schiff.



Stone bol politickým poradcom Trumpa celé desaťročia a radil mu aj v jeho úspešnej prezidentskej kampani v roku 2016. Stonea zatkli v januári 2019 v jeho dome na Floride pre obvinenia vznesené vtedajším osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ktorý vyšetroval údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.



Stonea obvinili v súvislosti s výpoveďou z roku 2017 pred zákonodarcami z výboru Snemovne reprezentantov pre kontrolu tajných služieb, ktorý vedie práve Schiff. Tento výbor vyšetroval snahy Kremľa uškodiť Trumpovej volebnej súperke, demokratke Hillary Clintonovej. Stone bol obvinený, že klamal o tom, že bol sprostredkovateľom medzi Trumpovým volebným tímom a spoločnosťou WikiLeaks, ktorá na webe zverejnila hekermi ukradnuté dokumenty, škodiace počas kampane Clintonovej.