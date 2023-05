Trumpa nahneval verdikt v prípade sexuálneho napadnutia novinárky

New York 10. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý podniká kampaň za znovuzvolenie do Bieleho domu vo voľbách v roku 2024, sa odvolá proti rozsudku federálneho súdu v New Yorku v súvislosti so sexuálnym napadnutím novinárky E. Jean Carrollovej. V utorok to oznámil jeho hovorca Steven Cheung.



Trump nemusí zaplatiť odškodné päť miliónov dolárov, ktoré súd v utorok Carrollovej priznal aj za očierňovanie, keďže prípad je v štádiu odvolania. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a Reuters.



Trump sa nezúčastňoval osobne na súdnom procese, ktorý sa začal 25. apríla.



Exprezident v príspevku na svojej platforme Truth Social v utorok krátko po oznámení súdneho rozhodnutia ostro kritizoval verdikt newyorskej súdnej poroty proti nemu. Označil ho za "hanebnosť" a dodal: "Vôbec nemám tušenie, kto je táto žena." Myslel tým žalujúcu stranu, Carrollovú, ktorá ho obvinila zo znásilnenia v obchodnom dome v New Yorku v 90. rokoch 20. storočia. Uviedol tiež, že verdikt je "pokračovaním najväčšieho honu na čarodejnice všetkých čias".



Trump od začiatku obvinenia Carrollovej popieral.



Deväťčlenná súdna porota v utorok však odmietla tvrdenie Carrolovej, že ju Trump znásilnil. Porotcovia totiž rozhodovali, či Trump Carrollovú znásilnil, sexuálne napadol, alebo či sa jej nevhodne dotýkal. Takisto mali rozhodnúť, či sa voči nej dopustil očierňovania. Išlo o občianske konanie a exprezidentovi preto nehrozia trestnoprávne následky.



Carrollová počas svojej výpovede v rámci procesu uviedla, že Trump ju znásilnil v skúšobnej kabínke obchodného domu v Manhattane. V októbri 2022 Trump údajne poškodil jej dobré meno, keď na svojej sociálnej sieti Truth Social jej tvrdenia označil za klamstvá.



Novinárka exprezidenta zažalovala už v novembri roku 2019 za ublíženie na cti, ktorého sa Trump údajne dopustil v súvislosti s popieraním činu, keď sa vyjadril, že Carrollová ani "nie je jeho typ". Novinárka uvádza, že Trump tým poškodil jej povesť a kariéru.



Vlani v novembri novinárka podala žalobu aj za sexuálny útok. Využila pritom nový zákon, ktorý chráni obete sexuálnych útokov aj desaťročia po údajnom čine.