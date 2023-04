Trumpa obžaloba šokovala, je pripravený bojovať, hovoria jeho právnici

Washington 1. apríla (TASR) – Právnický tím Donalda Trumpa prešiel v piatok do ofenzívy po tom, ako voči americkému exprezidentovi vzniesli obžalobu. Trump sa podľa svojich zástupcov nebude snažiť o dohodu a je pripravený bojovať v prípade každého z obvinení. Píše o tom agentúra AFP, informuje TASR.



Trump (76), ktorý dúfa v opätovné zvolenie v roku 2024, v reakcii na rozhodnutie veľkej poroty v New Yorku slovne útočil na prokurátorov i sudcu, ktorý by podľa očakávaní mal viesť pojednávanie.



Trumpa v utorok 4. apríla popoludní zadržia, odoberú mu odtlačky prstov a odfotia v budove súdu v Manhattane pred tým, ako predstúpi pred sudcu ako vôbec prvý exprezident USA čeliaci obvineniam z trestného činu. Nebude však v putách, bude ho chrániť Tajná služba USA a takmer s určitosťou ho ešte v ten deň prepustia, uviedla agentúra AP.



"Prezidentovi nenasadia putá," povedal jeden z jeho právnikov Joe Tacopina. Prokuratúra podľa neho nedovolí, aby sa z celej veci stal "cirkus". Trump na súde uvedie, že je nevinný, pričom žiadnu dohodu o priznaní viny by neprijal, pretože sa nedopustil trestného činu, dodal Tacopino s tým, že exprezidenta žaloba najskôr "šokovala", no teraz je pripravený bojovať.



Veľká porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý dostala pornoherečka Stormy Danielsová, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o údajnom pomere s ním, ktorý exprezident popiera.



Podrobnosti obžaloby zatiaľ nezverejnili a nie je jasné, či sa tak stane v utorok. Televízia CNN uviedla, že žaloba obsahuje vyše 30 bodov súvisiacich s obchodnými podvodmi. Podľa zdrojov AP je medzi nimi aj najmenej jedno obvinenie zo zločinu.



Prípadný proces by sa podľa právnych expertov začal najskôr o viac ako rok, čo znamená, že by sa mohol konať počas kampane pred prezidentskými voľbami alebo po nej.



Trump akékoľvek previnenie odmieta a príslušného prokurátora obvinil z "honu na bosorky" s cieľom zmariť jeho snahu znova sa dostať do Bieleho domu. O svojom zadržaní a obžalovaní hovoril už vopred s varovaním pred "možnou smrťou a deštrukciou" v krajine.



Vyzval tiež na protesty a oznámil, že za 24 hodín od oznámenia o žalobe vyzbieral štyri milióny dolárov na predvolebnú kampaň.