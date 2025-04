Trump:Ak sa Irán nevzdá jadrového programu, zaútočíme spolu s Izraelom

Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu pripustil, že vojenský zásah proti Iránu je možný v prípade, že sa Teherán nevzdá svojho jadrového programu. Podľa Trumpa by na čele takéhoto prípadného útoku stál Izrael, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



„Ak si to bude vyžadovať vojenské nasadenie, pristúpime k vojenskému nasadeniu,“ povedal Trump. „Izrael sa na tom, samozrejme, bude veľmi podieľať. Bude v tom mať vedúcu úlohu,“ dodal.



Spojené štáty sú čoraz viac znepokojené z jadrového programu Teheránu a obávajú sa, že sa mu podarí vyvinúť jadrovú zbraň. Cez víkend sa americkí a iránski predstavitelia stretnú na rokovaniach v Ománe, kde budú o tejto téme diskutovať.



Irán popiera, že by jeho cieľom bola výroba jadrových zbraní a americké spravodajské služby tieto snahy nepotvrdili. Tvrdia však, že pokiaľ by sa Irán rozhodol zbrane vyrobiť, dokázal by to urobiť rýchlo.



Šéf Bieleho domu pred rokovaniami vyjadril nádej na diplomatické riešenie konfliktu, ale opakovane upozorňoval na možné použitie sily, ak rozhovory zlyhajú. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok povedal, že „vojenské riešenie“ by sa stalo „nevyhnutným“, pokiaľ by sa rokovania o iránskom jadrovom programe medzi Washingtonom a Teheránom naťahovali.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami z roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.