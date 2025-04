Trump:Clá na dovoz z Číny by mohli byť stanovené do niekoľkých týždňov

Washington 24. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump očakáva, že nové clá na dovoz z Číny budú stanovené do „dvoch alebo troch týždňov“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Ak sa s nejakou spoločnosťou alebo krajinou nedohodneme, zavedieme clo. Jednoducho stanovíme clo,“ povedal Trump novinárom v stredu (23. 4.) v Oválnej pracovni Bieleho domu. Na otázku, či USA a Čína vedú priame rozhovory, Trump odpovedal: „Áno, samozrejme, každý deň.“ To, či Washington zníži clá na čínsky dovoz, podľa neho závisí od Pekingu.



Trump začiatkom apríla oznámil, že USA zavádzajú plošné clá vo výške najmenej 10 % na prakticky všetok dovoz do krajiny a ďalšie vyššie clá pre množstvo obchodných partnerov, čo vyvolalo značné turbulencie na akciových a finančných trhoch. Hoci mnohé z plánovaných ciel USA pozastavili na 90 dní s cieľom umožniť obchodné rokovania, na čínsky tovar naďalej platia osobitné clá až do výšky 145 %. Peking na kroky Washingtonu reagoval odvetnými clami na americké výrobky vo výške až 125 %.