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Trump:Irán ubezpečil, že nebude vyberať poplatky v Hormuzskom prielive
Irán a Omán, ležiaci na druhej strane prielivu, v utorok oznámili, že preskúmajú náklady, ktorých preplatenie by mohli žiadať za služby poskytované pri správe Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Washington 24. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že ho Irán uistil, že v Hormuszkom prielive nebudú vyberané od lodí žiadne poplatky. Vyhlásenie prišlo v čase pokračujúcich rokovaní o trvalom ukončení vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a Trumpovho príspevku na sociálnej sieti.
„Irán informoval Spojené štáty, že... nežiada ani neprijíma žiadne poplatky, žiadne náklady na poistenie a žiadne iné platby od lodí plaviacich sa cez Hormuzský prieliv,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. „Ak je toto falošná informácia, rokovania sa okamžite skončia,“ varoval.
Šéf Bieleho domu nespresnil, či tieto ubezpečenia zostanú v platnosti po 60-dňovom období, ktoré si obe strany dali na rokovania.
Teherán opakovane uvádza, že plánuje vyberať poplatky za „námorné služby“ pri plavbe cez Hormuzský prieliv, nie mýto. USA takéto plány ostro kritizujú.
Irán a Omán, ležiaci na druhej strane prielivu, v utorok oznámili, že preskúmajú náklady, ktorých preplatenie by mohli žiadať za služby poskytované pri správe Hormuzského prielivu. Trvajú na tom, že majú zvrchovanosť nad touto strategickou vodnou cestou.
„Irán informoval Spojené štáty, že... nežiada ani neprijíma žiadne poplatky, žiadne náklady na poistenie a žiadne iné platby od lodí plaviacich sa cez Hormuzský prieliv,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. „Ak je toto falošná informácia, rokovania sa okamžite skončia,“ varoval.
Šéf Bieleho domu nespresnil, či tieto ubezpečenia zostanú v platnosti po 60-dňovom období, ktoré si obe strany dali na rokovania.
Teherán opakovane uvádza, že plánuje vyberať poplatky za „námorné služby“ pri plavbe cez Hormuzský prieliv, nie mýto. USA takéto plány ostro kritizujú.
Irán a Omán, ležiaci na druhej strane prielivu, v utorok oznámili, že preskúmajú náklady, ktorých preplatenie by mohli žiadať za služby poskytované pri správe Hormuzského prielivu. Trvajú na tom, že majú zvrchovanosť nad touto strategickou vodnou cestou.