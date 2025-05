Trump:Kanada bude môcť Zlatú kupolu využiť zadarmo,ak sa pripojí k USA

Washington 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Kanada by sa mohla bezplatne pripojiť k jeho navrhovanému systému protiraketovej obrany „Golden Dome“ (Zlatá kupola pozn. TASR), no iba ak sa stane súčasťou Spojených štátov. V opačnom prípade by podľa Trumpa Kanadu účasť na tomto projekte stála 61 miliárd dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Trump predstavil nový systém obrany proti nepriateľským útokom minulý týždeň. Kanada prejavila záujem stať sa jeho súčasťou, no akúkoľvek stratu suverenity odmietla, vysvetľuje AFP.



„Povedal som Kanade, ktorá chce veľmi byť súčasťou nášho skvelého systému Golden Dome, že ju to bude stáť 61 miliárd dolárov, ak zostane samostatným, ale nerovným, národom,“ uviedol Trump na platforme Truth Social. „Ale bude ich to stáť nula dolárov, ak sa stanú našim milovaným 51. štátom. Túto ponuku zvažujú!“ dodal americký prezident. Kanada sa k jeho komentárom bezprostredne nevyjadrila.



Nový systém protiraketovej obrany oznámil americký prezident minulý týždeň a uviedol, že by mal stáť približne 175 miliárd dolárov, a funkčným by sa mal stať do roku 2029. Odborníci podľa AFP tvrdia, že návrh bude čeliť veľkým technickým a politickým výzvam a Spojené štáty môže stáť oveľa viac peňazí.



Trump minulý týždeň následne vyhlásil, že Kanada má záujem o pripojenie sa k tomuto systému. Kanadský premiér Mark Carney potvrdil, že krajina viedla o tejto otázke rozhovory „na vysokej úrovni“. Trumpove výzvy na pripojenie sa k USA však Kanada opakovane odmieta.