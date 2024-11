Trump:Mexiko s okamžitou platnosťou zastaví migrantov na hranici s USA

Washington 28. novembra (TASR) - Zvolený prezident USA Donald Trump a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová diskutovali o migračnej politike na spoločnej hranici.



Ako vo svojej správe z noci na štvrtok doplnila agentúra DPA, kým Sheinbaumová na sieti X bez bližších detailov informovala o "vynikajúcom rozhovore" s Trumpom, zvolený prezident USA na svojej platforme Truth Social deklaroval, že Sheinbaumová mu sľúbila, že zastaví migráciu cez mexickú hranicu.



"Mexiko s okamžitou platnosťou zastaví ľudí na našej južnej hranici," uviedol Trump na sociálnych sieťach, pričom vyzdvihol pokrok pri riešení javu, ktorý svojho času nazval "nelegálna invázia" a sľúbil ho riešiť, keď sa v januári ujme funkcie.



Sheinbaumová zasa informovala, že v rozhovore s Trumpom zdôraznila, že v súčasnosti na hranice USA neprúdia žiadne zástupy migrantov, pretože ich problémy sa už riešia priamo v Mexiku.



Mexická prezidentka doplnila, že s Trumpom diskutovali aj o posilnení spolupráce v otázkach bezpečnosti, ako i o kampani, ktorá sa v Mexiku vedie s cieľom zabrániť konzumácii fentanylu - tzv. zombie drogy, ktorá je stokrát silnejšia než morfium a 50-násobne silnejšia ako heroín.



Napriek prekážkam a nebezpečenstvám sa každoročne desaťtisíce ľudí z juhoamerických krajín vydávajú k hranici Mexika s USA, kde sa chcú usadiť a pokúsiť sa uniknúť chudobe, násiliu a politickým krízam vo svojej vlasti.



Na tejto nebezpečnej ceste však stovky ľudí každoročne zomrú- napríklad na nedostatok vody alebo úpal. Iní sa stanú obeťami zločineckých gangov.



AFP pripomenula, že Trump počas svojej predvolebnej kampane vykresľoval prisťahovalcov ako nebezpečných zločincov a začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že v deň svojho nástupu do funkcie, 20. januára 2025, zavedie dovozné clá vo výške 25 percent na všetok tovar z Mexika a z Kanady, ako aj 10-percentné clo na tovar z Číny.



"Toto clo bude platiť dovtedy, kým drogy, najmä fentanyl, a všetci nelegálni cudzinci nezastavia túto inváziu do našej krajiny," napísal Trump na svojej stránke na sieti Truth Social.



Mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard v stredu uviedol, že ak Trump svoju hrozbu splní, v Spojených štátoch zanikne približne "400 000 pracovných miest". Minister pri svojej citácii vychádzal zo štúdie založenej na údajoch amerických výrobcov automobilov, ktorí majú výrobné haly v Mexiku.



Sheinbaumová spochybnila zmysel uvalenia týchto ciel a naznačila, že clá by mohlo recipročne zaviesť aj Mexiko.