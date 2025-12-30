< sekcia Zahraničie
Trump:Netanjahuova milosť je na ceste. Hercogova kancelária to poprela
Autor TASR
Palm Beach 30. decembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že izraelský prezident Jicchak Herzog ho informoval o pripravovanej milosti pre premiéra Benjamina Netanjahua. Herzogova kancelária toto tvrdenie rýchlo spochybnila. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Je to vojnový premiér, ktorý je hrdinom. Ako mu môžete neudeliť milosť,“ povedal Trump novinárom pred stretnutím s Netanjahuom vo svojom sídle na Floride. „Hovoril som s prezidentom... hovorí mi, že je to na ceste.“
Kancelária izraelského prezidenta na otázku o vyjadrení Trumpa reagovala, že Herzog s americkým prezidentom nehovoril, odkedy pred niekoľkými týždňami dostal žiadosť o omilostenie Netanjahua. Spresnila, že Herzog vtedy hovoril so zástupcom Trumpa a vysvetlili mu, že rozhodnutie bude urobené v súlade so stanovenými postupmi.
Netanjahu je prvý úradujúci premiér Izraela, ktorého obžalovali z trestného činu. Obvinenia z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery vznesené v roku 2019 popiera. Vo vlastnej žiadosti o milosť, ktorú predložil 30. novembra, argumentuje, že časté súdne pojednávania sťažujú jeho schopnosť vládnuť a že omilostenie by bolo v národnom záujme.
Žiadosť Netanjahu podal po začiatku Spojenými štátmi sprostredkovaného prímeria v Pásme Gazy. Šesťnásobný izraelský premiér ňou vyvolal ostrú kritiku svojich oponentov, podľa ktorých by jeho omilostenie uprostred procesu bolo bezprecedentným porušením právneho poriadku.
Trump je blízky spojenec Netanjahua a izraelskému prezidentovi v novembri napísal list, v ktorom ho vyzval na udelenie milosti a označil súdny proces s premiérom za „politické neoprávnené stíhanie“.
