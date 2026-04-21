Trumpom odvolaná riaditeľka Kongresovej knižnice si prevzala cenu
Autor TASR
New York 21. apríla (TASR) - Odvolaná riaditeľka americkej Kongresovej knižnice Carla Haydenová si v pondelok v New Yorku prevzala cenu za podporu autorov (Champion of Writers) udeľovanú americkým cechom autorov (Authors Guild). Stalo sa tak takmer rok po tom, ako prezident USA Donald Trump Haydenovú náhle odvolal, informovala agentúra AP.
Haydenová, prvá žena a prvá Afroameričanka na čele Kongresovej knižnice, sa vo svojom krátkom príhovore na slávnostnom gala večere v New Yorku nezmienila o Trumpovi ani o svojom odvolaní. Jej vystúpenie však bolo implicitnou reakciou na prezidentove útoky proti tomu, čo označuje za „woke“ kultúru, konštatovala AP. Pripomenula, že cieľom týchto útokov nie sú len ľudia ako Haydenová, ale aj celé kultúrne inštitúcie, ako sú Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho či Smithsonovský inštitút.
Haydenová (73), ktorá viedla Kongresovú knižnicu v rokoch 2016 až 2025 a aj väčšinu svojho dospelého života pracovala v knižniciach, označila svoje povolanie za dôležitý most medzi spisovateľmi a širokou verejnosťou.
Vo svojom príhovore označila knižnice za miesto, kde „sa rozprávanie príbehov stretáva s príležitosťami.“
„Sú to miesta, kde dieťa objaví svoju prvú obľúbenú knihu, kde nový Američan nájde jazyk a príslušnosť, kde výskumník odhaľuje skrytú históriu a kde komunity vidia samy seba na stránkach literatúry. Knižnice robia viac než len uchovávajú knihy: spájajú ľudí s myšlienkami, s vedomosťami a navzájom. Zabezpečujú, aby rozprávanie príbehov nebolo vyhradené len pre niekoľkých vyvolených, ale aby sa oň delili všetci.“
Knižnice vyzdvihla aj ako „motory dostupnosti a inklúzie“ a ako útočiská slobody prejavu v čase rekordne vysokého počtu zákazov kníh.
„Na mnohých miestach sú dnes knihovníci cieľom útokov za to, že veria v silu písaného slova a v princíp, že slobodní ľudia by mali mať možnosť čítať slobodne,“ uviedla. Zdôraznila, že „napriek tomu zostávajú knihovníci pevní a plní nádeje.“
Haydenovú ocenili spolu s držiteľom Pulitzerovej ceny Percivalom Everettom a autorkou románu The Joy Luck Club Amy Tanovou.
Galavečer bol zároveň fórom na odpor proti zákazom kníh a na podporu ďalších tém kľúčových pre autorské združenie aj pre tisíce publikovaných autorov, ktorých zastupuje.
Spisovateľ David Baldacci vo svojom príhovore napr. kritizoval umelú inteligenciu, ktorá je predmetom viacerých žalôb podaných autormi voči spoločnostiam vrátane Microsoftu a OpenAI. Tí tvrdia, že ich diela boli použité bez ich súhlasu na trénovanie generatívnych AI programov.
