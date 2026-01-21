< sekcia Zahraničie
Trumpom vymenovaná prokurátorka Lindsey Halliganová odchádza z funkcie
Washington 21. januára (TASR) – Americká ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová v utorok oznámila, že Lindsey Halliganová, ktorú prezident Donald Trump vymenoval za dočasnú prokurátorku pre východný súdny obvod štátu Virgínia, po štyroch mesiacoch vo funkcii opúšťa svoj post. Informovala o tom agentúra AP.
Halliganovej odchod súvisí s rozhodnutím federálneho sudcu Davida Novaka, ktorý jej zakázal používať titul „dočasná federálna prokurátorka“ pred súdom. V prípade, že by Halliganová toto nariadenie ignorovala, hrozili by jej disciplinárne opatrenia.
Sudca Novak už začiatkom januára prikázal Halliganovej, aby vysvetlila, prečo sa stále prezentuje ako federálna prokurátorka, keď jej vymenovanie bolo podľa rozhodnutia súdu nezákonné a porušovalo Ústavu USA.
Na Novakov príkaz reagovalo ministerstvo spravodlivosti dokumentom podpísaným Bondiovou a jej námestníkom Toddom Blancheom. Sudca kritizoval tón odpovede a vyhlásil, že úroveň ich obhajoby zaostáva za štandardom očakávaným od účastníkov konania, najmä od samotného ministerstva spravodlivosti.
Bondiová vo vyhlásení na sociálnej sieti obhajovala Halliganovú, ktorá počas pôsobenia vo funkcii zabezpečila vznesenie obvinení proti dvom prominentným politickým protivníkom Donalda Trumpa – bývalému riaditeľovi FBI Jamesovi Comeymu a generálnej prokurátorke štátu New York Letitii Jamesovej –, než federálny sudca rozhodol, že jej vymenovanie bolo nezákonné.
Halliganovej predchodca Erik Siebert odstúpil po tom, čo ministerstvu spravodlivosti oznámil, že nie sú dostatočné dôkazy na obvinenie Comeyho.
Comey pôsobil ako riaditeľ FBI v rokoch 2013-17, predtým bol dva roky námestníkom ministra spravodlivosti vo vláde Georgea W. Busha. Za šéfa FBI ho vymenoval prezident Barack Obama. Koncom septembra 2025 ho ministerstvo spravodlivosti obvinilo z marenia kongresového vyšetrovania a krivej prísahy. Comey sa vyhlásil za nevinného. V prípade odsúdenia by mu hrozilo až päť rokov väzenia.
Letitia Jamesová bola začiatkom októbra 2025 obvinená z údajného hypotekárneho podvodu a uvedenia nepravdivých informácií finančnej inštitúcii.
Federálna sudkyňa Cameron McGowanová Currieová však obe tieto obvinenia v novembri 2025 zamietla. Svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že prokurátorka Halliganová bola vymenovaná nezákonne.
