Trumpov Biely dom zvesil portréty Busha a Clintona

Washington 18. júla (TASR) - Biely dom ako oficiálne sídlo prezidenta Donalda Trumpa porušil tradíciu a odstránil portréty dvoch predchádzajúcich amerických prezidentov Billa Clintona a Georgea W. Busha zo vstupnej haly budovy. V piatok o tom informovala americká spravodajská televízia CNN, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Oba obrazy premiestnili zo Vstupnej haly (Grand Foyer), kde zvyčajne visia portréty predchádzajúcich prezidentov, do Starej rodinnej jedálne, ktorú CNN opísala ako "malú, zriedkavo používanú izbu, ktorú väčšina návštevníkov Bieleho domu nemá možnosť vidieť".



Televízna stanica uviedla, že izbu využívajú väčšinou na uskladnenie obrusov a nábytku.



Na mieste namaľovaných portrétov nedávnych Trumpových predchodcov teraz visia obrazy prezidenta Williama McKinleyho, na ktorého v roku 1901 spáchali atentát, a jeho viceprezidenta Theodora Roosevelta, ktorý po vražde nastúpil do prezidentského úradu, uviedli zdroje pre CNN.



Televízia dodala, že Trump vídaval oba portréty, kým viseli na pôvodnom mieste, pravidelne každý deň.



Bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton vo svojej nedávno vydanej knihe napísal, že Trump "pohŕda" Bushom aj Bushovým otcom.



Hillary Clintonová, manželka bývalého prezidenta a niekdajšia ministerka zahraničných vecí, sa stala terčom Trumpovho hnevu, keď v roku 2016 proti nemu kandidovala v prezidentských voľbách, a aj za to, že ho často kritizuje za spôsob riadenia krajiny.



Portrét Baracka Obamu - prezidenta, ktorý zastával úrad priamo pred Trumpom a ktorý je tiež častým terčom Trumpových útokov -, nebude počas Trumpovho prvého funkčného obdobia oficiálne odhalený.