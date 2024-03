Trumpov bývalý poradca Navarro nastúpil na výkon trestu

Washington/Miami 19. marca (TASR) - Peter Navarro, ekonomický poradca bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, nastúpil v utorok vo väznici v Miami na Floride na výkon štvormesačného trestu odňatia slobody. Stalo sa tak po tom, ako v pondelok neuspel na Najvyššom súde USA so žiadosťou o odklad výkonu trestu vzhľadom na prebiehajúce odvolacie konanie.



Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na americké médiá.



Porota vlani v septembri uznala 74-ročného Navarra za vinného z pohŕdania Kongresom, keďže odmietol odovzdať požadované dokumenty a svedčiť pred výborom Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetroval útok na Kapitol zo 6. januára 2021.



Navarro sa bránil, že Trump mu povedal, že tak nemusí urobiť, lebo spadá pod zákon o vládnom tajomstve. Toto vyhlásenie zopakoval aj v utorok na tlačovej konferencii krátko pred nástupom do väzby.



Pred Navarrom bol na štyri mesiace väzenia odsúdený aj bývalý Trumpov hlavný stratég Steve Bannon. Ten sa tiež odvolal, na rozdiel od Navarra mu však sudca umožnil zostať na slobode až do skončenia odvolacieho konania.



V kauze útoku na Kapitol, v dôsledku ktorého zomrelo päť ľudí, je obvinený aj samotný Trump. V prípade dokázania viny mu hrozia desiatky rokov väzenia.



Trump čelí celkovo štyrom trestným konaniam. Rôznymi právnymi manévrami sa mu však zatiaľ darí ich začiatok odďaľovať.