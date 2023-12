Trumpov bývalý právnik Giuliani vyhlásil osobný bankrot

New York 22. decembra (TASR) - Rudy Giuliani, bývalý právnik amerického exprezidenta Donalda Trumpa, vo štvrtok vyhlásil osobný bankrot. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, čo dostal príkaz zaplatiť 148 miliónov dolárov dvom úradníčkam volebných komisií v štáte Georgia, ktoré krivo obvinil z podvodu po prehre Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2020.



Ako informovala agentúra AFP, v podaní na americkom konkurznom súde v New Yorku Giuliani uviedol, že má pasíva medzi 100 až 500 miliónmi dolárov a aktíva od jedného do 10 miliónov dolárov.



Najvyšší dlh - 149 miliónov dolárov - Giulianimu vznikol na základe rozhodnutia federálnej poroty vo Washingtone z 15. decembra. Ide o odškodné Ruby Freemanovej a jej dcére Wandrei "Shaye" Mossovej za opakované nepravdivé tvrdenia, že sa v roku 2020 ako členky volebnej komisie podieľali na volebných podvodoch.



Obe ženy pred súdom žiadali satisfakciu za morálnu ujmu, ktorú utrpeli kvôli "klamstvám Rudyho Giulianiho".



Na základe videa, na ktorom matka a jej dcéra pri sčítavaní hlasovacích lístkov podávajú malý predmet totiž Giuliani tvrdil, že si podali USB kľúč - "ako keď sa odovzdávajú dávky heroínu alebo kokaínu" -, aby mohli sfalšovať výsledky hlasovania. Ukázalo sa, že nešlo o USB kľúč, ale o mentolový cukrík.



Giulianiho hovorca informoval, že vyhlásenie bankrotu jeho mandantovi poskytne čas na odvolanie sa proti pokute vo výške 148 miliónov dolárov a zabezpečí, aby sa s ostatnými veriteľmi zaobchádzalo spravodlivo.



Medzi veriteľov, ktorých Rudy Giuliani uviedol vo svojom vyhlásení o osobnom bankrote, patrí okrem iných aj Federálna daňová služba (IRS) a štát New York (oddelenie daní a financií NYS), ktorým dlhuje milióny dolárov v kumulovaných dlhoch.



S Giulianim sa súdi aj syn súčasného prezidenta USA Hunter Biden. V roku 2020, v snahe očierniť Joea Bidena pred voľbami, dali Giuliani a Trumpovi spojenci do obehu údaje z notebooku, ktorý Hunter Biden zabudol v opravovni počítačov v štáte Delaware. Hunter Biden následne Giulianiho žaloval za počítačový podvod, ktorého sa dopustil neoprávneným prístupom k osobným údajom v jeho počítači.



Giuliani je celosvetovo uznávaný za zvládanie následkov útokov z 11. septembra 2001 i za svoje pôsobenie na poste prokurátora proti mafii v New Yorku. Trumpovi však pomáhal pri útokoch na politických súperov, obhajoval jeho konanie a správanie a opakoval aj jeho konšpirácie - najmä pokiaľ ide o údajné podvody vo voľbách.