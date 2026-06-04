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Trumpov exporadca sa prizná k nelegálnej držbe utajovaných dokumentov
Ako poradca pre národnú bezpečnosť pôsobil Bolton počas prvej Trumpovej administratívy v rokoch 2018 až 2019.
Autor TASR
Washington 4. júna (TASR) - John Bolton, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť počas prvého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa prizná k vine v súvislosti s neoprávnenou držbou utajovaných dokumentov. S odvolaním na tri zdroje o tom vo štvrtok informovala televízia CNN.
Podľa jedného zo zdrojov Bolton plánuje priznať vinu z jedného trestného činu nelegálneho zadržiavania citlivých dokumentov týkajúcich sa národnej bezpečnosti. Podľa toho istého zdroja tiež súhlasil s úhradou pokuty vo výške viac ako dva milióny dolárov. Za tento trestný čin môže súd udeliť trest odňatia slobody do 60 mesiacov.
Dohodu o priznaní viny Bolton uzatvorí niekoľko mesiacov po tom, čo ho prokuratúra v Marylande obvinila z toho, že si údajne uchovával záznamy z denníka z prvého Trumpovho funkčného obdobia vo svojom dome.
Prokuratúra tiež tvrdí, že prostredníctvom svojho osobného e-mailového účtu zdieľal „viac ako tisíc stránok informácií o svojich každodenných aktivitách“ s dvoma neoprávnenými osobami, ktorými sú podľa CNN jeho manželka a dcéra. Údajné odovzdávanie utajovaných informácií nie je súčasťou obvinení, ku ktorým sa plánuje priznať.
Ako poradca pre národnú bezpečnosť pôsobil Bolton počas prvej Trumpovej administratívy v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa vtedy dostával do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Po odchode z Bieleho domu sa stal Trumpovým veľkým kritikom: v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Trumpova vláda sa tiež neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie.
Podľa jedného zo zdrojov Bolton plánuje priznať vinu z jedného trestného činu nelegálneho zadržiavania citlivých dokumentov týkajúcich sa národnej bezpečnosti. Podľa toho istého zdroja tiež súhlasil s úhradou pokuty vo výške viac ako dva milióny dolárov. Za tento trestný čin môže súd udeliť trest odňatia slobody do 60 mesiacov.
Dohodu o priznaní viny Bolton uzatvorí niekoľko mesiacov po tom, čo ho prokuratúra v Marylande obvinila z toho, že si údajne uchovával záznamy z denníka z prvého Trumpovho funkčného obdobia vo svojom dome.
Prokuratúra tiež tvrdí, že prostredníctvom svojho osobného e-mailového účtu zdieľal „viac ako tisíc stránok informácií o svojich každodenných aktivitách“ s dvoma neoprávnenými osobami, ktorými sú podľa CNN jeho manželka a dcéra. Údajné odovzdávanie utajovaných informácií nie je súčasťou obvinení, ku ktorým sa plánuje priznať.
Ako poradca pre národnú bezpečnosť pôsobil Bolton počas prvej Trumpovej administratívy v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa vtedy dostával do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Po odchode z Bieleho domu sa stal Trumpovým veľkým kritikom: v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Trumpova vláda sa tiež neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie.