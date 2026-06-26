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Trumpov exporadca sa priznal k držaniu utajovaných dokumentov
Bolton sa podľa nemenovaného zdroja priznal k vine sčasti aj preto, aby sa vyhol súdnemu konaniu, pri ktorom by mohlo dôjsť k zverejneniu citlivých informácií, píše CNN.
Autor TASR
Washington 26. júna (TASR) - Bývalý poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť a jeho súčasný kritik John Bolton sa v piatok na súdnom pojednávaní priznal k obvineniu z nezákonného uchovávania utajovaných dokumentov týkajúcich sa národnej bezpečnosti. Boltonovi môže podľa médií hroziť trest odňatia slobody - vyhlásenie rozsudku je naplánované na 28. október. Informovali o tom agentúra Reuters a stanica CNN, píše TASR.
Prokuratúra v štáte Maryland obvinila pred niekoľkými mesiacmi Boltona z toho, že vo svojom dome uchovával záznamy z denníka z prvého Trumpovho funkčného obdobia a prostredníctvom osobného e-mailového účtu posielal informácie o svojej každodennej činnosti svojej manželke a dcére.
Dohodu o vine a treste, ktorú uzatvorili prokuratúra a právnici obvineného, označila CNN za zriedkavé víťazstvo amerického ministerstva spravodlivosti, ktoré vedie viacero trestných stíhaní proti politickým oponentom prezidenta Trumpa.
Dohoda podľa CNN počíta s väzením na maximálne päť rokov a pokutou 2,25 milióna dolárov. Prvú polovicu sumy by mal Bolton podľa prokurátorov uhradiť do piatich dní od vynesenia rozsudku. Bolton, podľa ľudí oboznámených s prípadom bude žiadať, aby mu nebol uložený trest odňatia slobody, zatiaľ čo ministerstvo spravodlivosti sa pravdepodobne pokúsi dosiahnuť jeho uväznenie.
Obžaloba proti Boltonovi mala celkom 18 bodov. Na základe dohody sa tento počet zníži na jediný bod týkajúci sa nezákonnej držby informácií o národnej bezpečnosti.
Bolton sa podľa nemenovaného zdroja priznal k vine sčasti aj preto, aby sa vyhol súdnemu konaniu, pri ktorom by mohlo dôjsť k zverejneniu citlivých informácií, píše CNN.
Počas svojho pôsobenia v Trumpovej administratíve sa dostával s prezidentom do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Po odchode z Bieleho domu sa stal jeho tvrdým kritikom. V televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie.
Prokuratúra v štáte Maryland obvinila pred niekoľkými mesiacmi Boltona z toho, že vo svojom dome uchovával záznamy z denníka z prvého Trumpovho funkčného obdobia a prostredníctvom osobného e-mailového účtu posielal informácie o svojej každodennej činnosti svojej manželke a dcére.
Dohodu o vine a treste, ktorú uzatvorili prokuratúra a právnici obvineného, označila CNN za zriedkavé víťazstvo amerického ministerstva spravodlivosti, ktoré vedie viacero trestných stíhaní proti politickým oponentom prezidenta Trumpa.
Dohoda podľa CNN počíta s väzením na maximálne päť rokov a pokutou 2,25 milióna dolárov. Prvú polovicu sumy by mal Bolton podľa prokurátorov uhradiť do piatich dní od vynesenia rozsudku. Bolton, podľa ľudí oboznámených s prípadom bude žiadať, aby mu nebol uložený trest odňatia slobody, zatiaľ čo ministerstvo spravodlivosti sa pravdepodobne pokúsi dosiahnuť jeho uväznenie.
Obžaloba proti Boltonovi mala celkom 18 bodov. Na základe dohody sa tento počet zníži na jediný bod týkajúci sa nezákonnej držby informácií o národnej bezpečnosti.
Bolton sa podľa nemenovaného zdroja priznal k vine sčasti aj preto, aby sa vyhol súdnemu konaniu, pri ktorom by mohlo dôjsť k zverejneniu citlivých informácií, píše CNN.
Počas svojho pôsobenia v Trumpovej administratíve sa dostával s prezidentom do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Po odchode z Bieleho domu sa stal jeho tvrdým kritikom. V televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti. Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie.