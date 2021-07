Trumpov finančný riaditeľ si v putách vypočul a odmietol obvinenia

New York 1. júla (TASR) - Dlhoročný finančný riaditeľ spoločnosti The Trump Organization Allen Weisselberg pred newyorským súdom odmietol vo štvrtok obvinenia z daňových deliktov. Informovala o tom agentúra AFP.



Weisselberga (73), ktorému bývalý prezident Donald Trump v roku 2017 zveril kontrolu nad svojou firmou, priviedli v putách krátko pred 14.15 miestneho času (20.15 SELČ) do súdnej siene, kde si vypočul obvinenia.



Ako píše agentúra AP, prokuratúra Weisselberga obvinila z nepriznania odmien v hodnote viac ako 1,7 milióna dolárov vrátane nájmu, splátok za auto a školného. Prokuratúra vzniesla obvinenia aj voči samotnej The Trump Organization, ktorá údajne načierno platila viacerým manažérom.



Weisselberg a The Trump Organization čelia obvineniam z celkovo pätnástich trestných činov vrátane krádeže veľkej sumy peňazí, sprisahania a falšovania dokumentov.



Právni zástupcovia Trumpovej firmy obvinenia pred sudcom odmietli, rovnako ako Weisselberg. Ten musel súdu odovzdať svoj pas po tom, čo súd dospel k záveru, že existuje riziko jeho úteku za hranice. Súd však zároveň rozhodol, že bude stíhaný na slobode a Weisselberg mohol po skončení zasadnutia súdu odísť z budovy.



"Pán Weisselberg ... bude proti týmto obvineniam čeliť pred súdom," informovali agentúru AFP jeho právnici Mary Mulliganová a Bryan Skarlatos.



Štvrtkové obvinenia sú súčasťou takmer trojročného vyšetrovania spoločnosti The Trump Organization, ktoré momentálne vedú newyorský prokurátor Cyrus Vance a generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová.



V tejto fáze vyšetrovania newyorská prokuratúra neplánuje vzniesť obvinenia voči Donaldovi Trumpovi alebo členom jeho rodiny. Obvinenia voči Weisselbergovi však podľa AFP predstavujú veľkú nepríjemnosť pre bývalého šéfa Bieleho domu, ktorý naznačil, že by sa mohol opäť uchádzať o prezidentský úrad v roku 2024.



"Toto nie je spravodlivosť. Toto je politika," uviedol hovorca Trumpovej spoločnosti vo vyhlásení. The Trump Organization vlastní golfové kluby, hotely a iné luxusné nehnuteľnosti, pripomína AFP. Exprezident Trump po svojom zvolení v roku 2016 kontrolu nad spoločnosťou odovzdal svojim dvom najstarším synom a Weisselbergovi.



Predmetom vyšetrovania sú aj Trumpove daňové záznamy, ktoré prokuratúra získala vo februári po viac ako roku súdnych sporov.