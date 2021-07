Trumpov finančný riaditeľ si vypočuje obvinenia

Washington 1. júla (TASR) - Finančný riaditeľ spoločnosti amerického exprezidenta Donalda Trumpa sa vo štvrtok sám dostavil na newyorskú prokuratúru, ktorá ho plánuje obviniť z daňových únikov. Informovali o tom americké médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípadom.



Ako píše agentúra AFP, pripravované obvinenie Allena Weisselberga je súčasťou takmer trojročného vyšetrovania spoločnosti The Trump Organization.



Očakáva sa, že obvinenia budú ešte v priebehu štvrtka vznesené voči Weisselbergovi aj voči firme bývalého prezidenta Trumpa, uviedli viaceré médiá s odvolaním sa na nemenované zdroje.



V tejto fáze vyšetrovania newyorská prokuratúra neplánuje vzniesť obvinenia voči Donaldovi Trumpovi alebo členom jeho rodiny. Očakávané obvinenia voči Weisselbergovi však podľa AFP predstavujú veľkú nepríjemnosť pre bývalého šéfa Bieleho domu, ktorý naznačil, že by sa mohol opäť uchádzať o prezidentský úrad v roku 2024.



Weisselberg (73) spolu so svojim právnikom vošli do budovy newyorskej prokuratúry ráno o približne 06.20 miestneho času (12.20 h SELČ), uviedol americký denník The New York Times.



Newyorský prokurátor Cyrus Vance a generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová vyšetrujú, či Weisselberg a iní platili dane za výhody, ktoré The Trump Organization poskytuje svojim zamestnancom. Medzi tieto benefity patrí napríklad aj školné za súkromné školy a prenájom luxusných aút či apartmánov, píšu tamojšie médiá.



Prokuratúra podľa štvrtkového vyhlásenia The Trump Organization využíva Weisselberga "ako pešiaka" s cieľom "ublížiť bývalému prezidentovi".



"Toto nie je spravodlivosť. Toto je politika," uviedol hovorca spoločnosti vo vyhlásení. The Trump Organization vlastní golfové kluby, hotely a iné luxusné nehnuteľnosti, pripomína AFP. Exprezident Trump po svojom zvolení v roku 2016 kontrolu nad spoločnosťou odovzdal svojim dvom najstarším synom a Weisselbergovi.



Samotnú firmu úrady podozrievajú z podceňovania jej vlastných nehnuteľností s cieľom získať pôžičky alebo platiť nižšie dane. Predmetom vyšetrovania sú aj Trumpove daňové záznamy, ktoré prokuratúra získala vo februári po viac ako roku súdnych sporov.