Trumpov kandidát zvíťazil v doplňovacích voľbách do Kongresu v Georgii
Po Fullerovom víťazstve majú republikáni v Snemovni reprezentantov 217 hlasov, demokrati 214.
Autor TASR
Washington 8. apríla (TASR) — Republikán Clay Fuller, podporovaný prezidentom Donaldom Trumpom, zvíťazil v utorňajšom druhom kole doplňovacích volieb do Snemovne reprezentantov Kongresu USA v americkom štáte Georgia. Voľby sa museli konať po tom, ako sa v januári svojho mandátu po rozkole s Trumpom vzdala republikánska kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Greenová, ktorá bola pôvodne zanietenou podporovateľkou Trumpa, ho kritizovala za to, ako sa postavil k zverejneniu vyšetrovacích spisov v prípade sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump označil Greenovú za „blázna“.
Fuller, bývalý prokurátor, porazil demokratického kandidáta Shawna Harrisa. Aj keď Harris neuspel, jeho výsledok v tradične republikánskom 14. obvode je považovaný za pozoruhodný. Získal totiž vyše 44 percent hlasov a za Fullerom zaostal približne o 12 percentuálnych bodov.
Ešte pred dvoma rokmi prehral Harris v súboji s Greeneovou o kreslo v Snemovni reprezentantov o 29 percentuálnych bodov.
Fuller po zverejnení výsledkov povedal, že jeho víťazstvo v Georgii je dôkazom Trumpovej vytrvalosti. „Nedokázali poraziť Donalda Trumpa a nikdy ho neporazia,“ vyhlásil pred svojimi priaznivcami v meste Ringgold.
Po Fullerovom víťazstve majú republikáni v Snemovni reprezentantov 217 hlasov, demokrati 214.
