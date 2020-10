Trumpov lekár: Prezident nemá žiadne symptómy ochorenia COVID-19

Washington 6. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump, ktorého v pondelok prepustili z nemocnice, kde sa liečil po nákaze koronavírusom, nepociťuje "žiadne symptómy" ochorenia COVID-19. Oznámil to v utorok jeho lekár Sean Conley, informujú agentúry AP a AFP.



Conley v novej správe, ktorú zverejnil Biely dom, hovorí, že prezidentov lekársky tím sa s Trumpom stretol v jeho rezidencii v utorok ráno. Trump strávil podľa slov Conleyho po prepustení z nemocnice do domácej liečby "pokojnú prvú noc". Jeho životné funkcie vrátane hladiny kyslíka v krvi sú naďalej stabilné, dodal. "Celkovo sa mu naďalej darí mimoriadne dobre," vyhlásil.



Trumpov lekár nespresnil, aké lieky prezident v súčasnosti užíva a neuviedol ani to, či mu lekári podali steroidy.



Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V pondelok večer miestneho času ho prepustili z nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone po troch dňoch hospitalizácie.