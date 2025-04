Trumpov najstarší syn bol opäť v Belehrade, prijal ho prezident Vučič

Záhreb 27. apríla (TASR) - Syn amerického prezidenta Donald Trump mladší v sobotu pricestoval do Belehradu, kde sa stretol s miestnymi podnikateľmi a rokoval o potenciálnych investíciách. Na úvod v poradí už druhej návštevy metropoly Srbska v priebehu niekoľkých týždňov ho prijal aj prezident Aleksandar Vučič, informovala v nedeľu agentúra HINA, píše TASR.



Najstarší syn prezidenta USA navštívil Belehrad aj v marci, keď s Vučičom robil rozhovor pre svoj podcast. Predtým bol v Srbsku koncom septembra 2024 počas predvolebnej kampane svojho otca. Vučič vtedy v statuse na platforme Instagram zdôraznil „dôležitosť strategickej spolupráce medzi oboma krajinami a spoločných projektov v nasledujúcich rokoch“.



Magazín Politico začiatkom apríla informoval, že Donald mladší sa chystá navštíviť krajiny strednej a východnej Európy. V piatok sa stretol so šéfom maďarskej diplomacie Pétrom Szijjártóm v Budapešti. Očakáva sa, že ešte navštívi Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko.



Na margo cesty do Belehradu HINA doplnila, že Trumpov zať Jared Kushner začal v Srbsku podnikať v máji 2024, keď podpísal dohodu o výstavbe obchodno-rezidenčného komplexu na mieste bývalého veliteľstva generálneho štábu juhoslovanskej armády, ktoré bolo zničené počas bombardovania letectvom NATO v roku 1999.



Tento projekt, ktorý zahŕňa plány na luxusný hotel, komerčné priestory a viac ako 1500 bytov, vyvolal v Srbsku mohutné protivládne protesty. Demonštranti tvrdia, že vláda uzavrela „tajnú dohodu bez akéhokoľvek ekonomického opodstatnenia“ napriek silnému odporu odborníkov a verejnosti.