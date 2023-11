Trumpov najstarší syn poprel účasť na otcových finančných záznamoch

New York 2. novembra (TASR) - Donald Trump mladší - syn bývalého amerického prezidenta - v stredu pred súdom uviedol, že nikdy nepracoval na finančných výkazoch, v spojitosti s ktorými exprezident i jeho dvaja starší synovia čelia v občianskom procese obvineniam z podvodu s nehnuteľnosťami. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice CNN.



Donald Trump mladší je výkonným viceprezidentom rodinnej organizácie Trump Organization a je správcom aktív, ktoré mu boli zverené počas pôsobenia jeho otca v Bielom dome.



Asistentka ministra spravodlivosti Donaldovi Trumpovi mladšiemu predložila finančné záznamy z roku 2017, o ktorých sudca rozhodol, že sú podvodné. Prezidentov syn však vyhlásil, že sa na príprave týchto dokumentov nepodieľal. "Pracovali na nich účtovníci, na to ich platíme," povedal Donald Trump mladší, ktorého vyjadrenia sprostredkovala CNN.



Žalobu na Trumpa a jeho dvoch synov Donalda mladšieho a Erica podala v septembri 2022 generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová, pretože poskytovali bankám a poisťovniam "hrubo nafúknuté" čísla, aby si zabezpečili pôžičky a poistné krytie. Exprezident i jeho synovia pochybenie odmietajú.



V najbližších dňoch má pred súdom vypovedať Eric Trump a v pondelok 6. novembra Donald Trump starší, píše AP. Jeho dcéra Ivanka Trumpová má svedectvo poskytnúť 8. novembra.