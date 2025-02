Trumpov návrh usporiadania Gazy rozdelil republikánskych kongresmanov

Washington 6. februára (TASR) - Nečakané vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý navrhol, aby USA prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy prekvapil aj kongresmanov jeho Republikánskej strany. Podľa agentúry Reuters sa viacerí republikáni k tomuto návrhu postavili skepticky, iní jeho nápad podporili, informuje TASR.



Na utorkovom stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome Trump navrhol, aby USA "prevzali Gazu" a po presídlení Palestínčanov na iné miesta na jej zničenom území vybudovali "Riviéru Blízkeho východu".



Reuters upozorňuje, že s touto myšlienkou okrem medzinárodného spoločenstva nesúhlasia ani viacerí republikánski kongresmani. Mnohí stále uprednostňujú dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a niektorí tento nápad považujú za mrhanie prostriedkami daňových poplatníkov.



"Myslel som, že sme hlasovali za Ameriku na prvom mieste," citoval Trumpov volebný slogan na sociálnej sieti X republikánsky senátor Rand Paul. "Nemôžeme uvažovať o ďalšej okupácii," dodal.



Senátor Jerry Moran povedal, že myšlienku dvojštátneho riešenia nemožno len tak zahodiť. "Nie je to niečo, o čom by sa dalo rozhodnúť jednostranne," povedal. Senátorka Lisa Murkowská uviedla, že o tejto otázke "nechce ani špekulovať, pretože je pomerne strašidelná."



Republikáni majú v oboch komorách Kongresu tesnú väčšinu nad demokratmi, ktorí túto myšlienku jednoznačne odmietli. "Je to etnická čistka pod iným názvom," vyhlásil demokratický senátor Chris Van Hollen v televízii MSNBC.



Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson zaujal prívetivejší postoj a Trumpov návrh označil za "odvážny a razantný krok v snahe zabezpečiť mier v tomto regióne." Podľa Johnsona v tom množstvo republikánov Trumpa podporí a ľudia pochopia nevyhnutnosť tohto kroku.



Trumpove plány pravdepodobne nepodporia ani republikánski voliči. V januárovom prieskume agentúry Reuters a agentúry Ipsos iba 15 percent Američanov podporilo použitie vojenskej sily na získanie nových území.