Trumpov nominant na šéfa OSC sa po zverejnení správ vzdal kandidatúry
Tridsaťročný advokát mal tento týždeň vystúpiť pred senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti, aby obhájil svoju nomináciu.
Autor TASR
Washington 22. októbra (TASR) - Paul Ingrassia, ktorého americký prezident Donald Trump nominoval na post šéfa úradu špeciálneho poradcu OSC, v utorok oznámil, že sa o funkciu nebude uchádzať. Tento krok odôvodil tým, že nemá dostatočnú podporu republikánov. Kandidatúry vzdal po tom, čo boli zverejneného rasistické a urážlivé textové správy, ktoré sa mu pripisujú, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťročný advokát mal tento týždeň vystúpiť pred senátnym výborom pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti, aby obhájil svoju nomináciu. Trump chcel, aby viedol nezávislý úrad, ktorý je okrem iného zodpovedný za etické záležitosti v rámci federálnej vlády a za ochranu tzv. whistle-blowerov - osôb, ktoré sa rozhodnú upozorniť na nekalé praktiky.
Jeho snaha však stroskotala po tom, čo magazín Politico uverejnil správy, v ktorých údajne Ingrassia vyzval na zrušenie štátneho sviatku Dňa Martina Luthera Kinga Jr., ktorý patrí do „siedmeho kruhu pekla“, a označil sa za človeka s „nacistickými sklonmi“. Jeho advokát Andrew Paltzik pravosť textových správ odmietol potvrdiť, no povedal, že boli vytrhnuté z kontextu a naplnené „sebaironickým a satirickým humorom“.
Tieto výroky vyvolali odsúdenie zo strany ako demokratov, tak aj niekoľkých najbližších republikánskych spojencov Trumpa. Líder republikánskej väčšiny v Senáte USA John Thune a najmenej traja ďalší spolustraníci podľa amerických médií naznačili, že za Ingrassiu nezahlasujú. Demokrat Chuck Schumer zase označil jeho vyjadrenia za nebezpečné.
Ingrassia je posledným z nominantov republikánskeho prezidenta Trumpa, ktorý stiahol svoju kandidatúru. Predtým v septembri Biely dom napokon na post riaditeľa štatistického úradu nenominoval E. J. Antoniho, o ktorom médiá vrátane stanice CNN tvrdili, že v minulosti zverejňoval na sociálnych sieťach „podnecujúce“ vyjadrenia, konšpiračné teórie a nenávistné príspevky namierené proti ženám.
