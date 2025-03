Trumpov nominant v NATO prisľúbil posilnenie aliancie

Washington 5. marca (TASR) – Matthew Whitaker, nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa na post vyslanca USA pri NATO, prisľúbil v noci na stredu posilniť alianciu. Dodal, že Trump ostáva Severoatlantickej aliancii pevne oddaný, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ak budem v poste potvrdený, budem neúnavne pracovať na posilnení aliancie, zaistení bezpečnosti Američanov a udržiavaní úlohy nášho národa ako majáku slobody a voľnosti," vyhlásil Whitaker.



"Prezident Trump sa vyjadril jasne. Spojené štáty zostávajú naďalej verné NATO a mieru skrz silu," dodal.



Whitaker je 55-ročný právnik, ktorý počas prvého Trumpovho prezidentského obdobia pracoval pre ministerstvo spravodlivosti. Na prelome rokov 2018 a 2019 bol zastupujúcim generálnym prokurátorom USA. So zahraničnou politikou má iba minimum skúseností, predpokladá sa však, že bude do úradu potvrdený, pretože republikáni majú v Senáte väčšinu.



Whitakerove vyhlásenia prišli v čase zvýšeného napätia vyvolaného Trumpovým príklonom k Rusku, ktorý nastal po jeho opätovnom nástupe do funkcie amerického prezidenta koncom januára, čím šokoval svojich tradičných európskych spojencov.



Trump zároveň žiadal, aby európski členovia aliancie zvýšili výdavky na obranu z pôvodných dvoch percent na päť, pretože mnohí z nich tento závätok nedodržiavajú a USA financujú takmer dve tretiny rozpočtu NATO.



Whitaker prisľúbil, že v prípade svojho potvrdenia v úrade do 30 dní navštívi všetky členské krajiny NATO, aby s nimi prebral Trumpovu požiadavku zvýšiť výdavky na obranu na 5 percent HDP, hoci ani investície Spojených štátov do obrany nedosahujú túto úroveň, píše Reuters.