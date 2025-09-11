Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trumpov poradca bol počas incidentu s dronmi na ceste do Varšavy

Na snimke Keith Kellogg. Foto: TASR/AP

Premiér Donald Tusk spresnil, že zaznamenaných bolo 19 narušení a po prvý raz došlo k zostreleniu ruských dronov nad územím členského štátu NATO.

Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) - Americký generál Keith Kellogg, poradca prezidenta USA Donalda Trumpa a osobitný vyslanec pre Ukrajinu, bol podľa televízie CNN na ceste do Poľska v čase stredajšieho narušenia poľského vzdušného priestoru dvoma desiatkami dronov. Médiá neuviedli, či už do krajiny dorazil, avšak v nasledujúcich dňoch mal naplánovanú aj návštevu Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správ portálu TVP Info.

Kellogg sa minulý štvrtok stretol s poľským ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským, ktorému priblížil obsah telekonferencie Donalda Trumpa s európskymi lídrami takzvanej koalície ochotných.

Podľa poľského operačného velenia ozbrojených síl bola v noci z utorka na stredu poľská vzdušná hranica viackrát narušená ruskými dronmi. Armáda incident označila za akt agresie a bezprecedentnú udalosť, ktorá ohrozila bezpečnosť obyvateľov.

Premiér Donald Tusk spresnil, že zaznamenaných bolo 19 narušení a po prvý raz došlo k zostreleniu ruských dronov nad územím členského štátu NATO. Obete hlásené neboli. Niektoré drony prilietali aj z bieloruského územia. Minsk vyhlásil, že na blížiace sa drony upozornil aj poľské a litovské ozbrojené sily, čo náčelník generálneho štábu poľskej armády generál Wieslaw Kukula neskôr kvitoval ako „užitočnú“ informáciu, hoci ho podľa vlastných slov tento krok Bieloruska prekvapil.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

