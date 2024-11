Trumpov poradca: Ukrajina musí chcieť mier, nie dobytie územia

Washington 9. novembra (TASR) - Vysokopostavený poradca novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa Bryan Lanza uviedol, že nová administratíva sa zameria na dosiahnutie mieru na Ukrajine, a nie na to, aby Kyjev získal späť územia okupované Ruskom. Lanza to vyhlásil v rozhovore pre britskú televíziu BBC, informuje TASR.



Lanza uviedol, že Trumpova administratíva požiada ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o "realistickú víziu mieru". "Ak prezident Zelenskyj príde k stolu a povie, mier môžeme mať len vtedy, ak budeme mať Krym, bude to dôkaz tom, že to nemyslí vážne," vyhlásil Lanza, podľa ktorého je Krym pre Ukrajinu stratený. Krymský polostrov Rusko anektovalo ešte v roku 2014 v prvých fázach vojny na Ukrajine.



"Ak je vašou prioritou získať späť Krym a nechať bojovať amerických vojakov, aby získali Krym späť, ste na to sami," odkázal ukrajinskej vláde Lanza. BBC pripomína, že Kyjev nikdy nepožiadal, aby americkí vojaci bojovali v jeho mene. Ukrajina žiada iba americkú vojenskú pomoc na vyzbrojenie vlastných vojakov.



Trumpov poradca taktiež kritizoval podporu, ktorú administratíva Joea Bidena a európske krajiny poskytli Ukrajine od začiatku celoplošnej invázie vo februári 2022. "Realita na mieste je taká, že európske štáty a prezident Biden neposkytli Ukrajine spôsobilosti a zbrane na to, aby túto vojnu vyhrala hneď na začiatku a nezrušili obmedzenia, aby Ukrajina mohla vyhrať," vyhlásil.



Lanza v rozhovore Ukrajincov aj ocenil a uviedol, že si nesmierne váži ukrajinský ľud, ktorý "má srdcia levov". Povedal však, že prioritou USA je "mier a zastavenie zabíjania".



BBC pripomína, že počas predvolebnej kampane Trump opakovane hovoril, že dokáže ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou "za jeden deň", ale nikdy neuviedol ďalšie podrobnosti. V dokumente, ktorý v máji napísali dvaja jeho bývalí bezpečnostní poradcovia sa uvádza, že USA by mali pokračovať v dodávkach zbraní pre Ukrajinu, ale túto podporu by mali podmieniť začatím mierových rozhovorov.