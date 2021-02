Trumpov právnik: Proces impeachmentu ešte viac rozdelí Spojené štáty

Washington 10. februára (TASR) – Proces ústavnej žaloby (impeachmentu) voči bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi by mal byť podľa jedného z jeho právnikov zamietnutý, a to preto, že je protiústavný a ešte viac by rozdelil už i tak polarizovanú krajinu. Povedal to v utorok jeden z Trumpových právnikov, informovala agentúra AP.



Po procese impeachmentu budú Spojené štáty "omnoho viac rozdelené a naše postavenie na celom svete bude vážne narušené", povedal David Schoen, ktorého citovala agentúra AFP. Demokratov obvinil z toho, že ich poháňa nenávisť voči Trumpovi a boja sa, že prídu o moc.



V americkom Senáte sa v utorok začal v poradí druhý proces ústavnej žaloby (impeachmentu) bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Demokratickí členovia Snemovne reprezentantov obviňujú Trumpa z podnecovania povstania v súvislosti s januárovým útokom jeho prívržencov na sídlo amerického Kongresu.



Trumpov tím argumentuje, že proces je protiústavný, keďže Trump už nie je prezidentom. Demokrati sa však odvolávajú na precedens z roku 1876 a takisto sa opierajú o to, že nepokoje v Kapitole sprevádzali násilnosti.



Demokratický kongresman za štát Maryland Jamie Raskin v utorok v emotívnom prejave opisoval udalosti, keď do Kapitolu vtrhli Trumpovi rozhnevaní stúpenci a zákonodarcom ukazoval i videá z nepokojov, píše agentúra DPA. Otcovia zakladatelia a tí, čo stáli pri zrode americkej ústavy boli podľa neho presvedčení, že impeachement je možné viesť aj voči bývalým predstaviteľom USA a tiež, že Senát disponuje takouto právomocou.



V utorok sa očakáva hlasovanie o tom, či je proces impeachmentu v súlade s ústavou. Samotným obvinením sa však bude Senát zaoberať až v stredu. Proces bude podľa demokratických senátorov, na ktorých sa odvolala stanica CNN, prebiehať do nedele alebo pondelka.



Trump je jediným prezidentom USA, na ktorého bola podaná ústavná žaloba až dvakrát v priebehu jeho funkčného obdobia. Prvýkrát čelil pokusu o impeachment v decembri 2019, ktorý však Senát napokon odmietol.